Russell pakt tweede plaats achter Verstappen in Bakoe: "De auto was geweldig"
George Russell heeft een uitstekende race gereden tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De Mercedes-coureur kwam op gepaste afstand achter Max Verstappen als nummer twee over de finish. Na afloop was hij dan ook absoluut tevreden met het behaalde resultaat.
Hij kwalificeerde zich als vijfde, maar finishte als tweede; dan kun je spreken van een perfect resultaat. Het ontvouwde zich op deze manier voor Russell. De Brit zat in het eerste deel van de race enige tijd vast achter teamgenoot Kimi Antonelli, maar toen dat probleem door het team werd opgelost, kon Russell verder naar voren rijden. Via een perfect uitgevoerde pitstop wist hij uiteindelijk ook Carlos Sainz te passeren in de strijd om de tweede plaats. Verstappen was buiten bereik, maar dat maakte het resultaat van de - toch ietwat zieke - Russell niet minder indrukwekkend. Na afloop verscheen hij dan ook tevreden bij de gridinterviews.
Russell spreekt van "geweldige" auto in Azerbeidzjan
Russell wilde graag beginnen met zijn felicitaties aan Sainz en Williams, de Brit is zich bewust van dat succes. "Mijn felicitaties aan Carlos en Williams. Voor mij zelf was het een zwaar weekend, maar de auto was geweldig, ook dat Kimi [Antonelli, red.] vierde wist te worden. Ik voelde me vandaag gelukkig iets beter dan vrijdag en zaterdag, maar ik kijk ernaar uit om nu wat rust te pakken", zo hield Russell het kort, alvorens hij de microfoon overgaf aan Verstappen.
