Het weekend van Oscar Piastri is van kwaad tot erger gegaan in Bakoe. De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan duurde nog niet eens een rondje voor de leider in het wereldkampioenschap.

Piastri begon de Grand Prix vanaf P9 na zijn crash tijdens Q3 op zaterdag en moest zo aan de bak om de concurrentie niet dichter in de buurt te laten komen in het kampioenschap. Bij de start ging Piastri als eerst al te vroeg van start, wat hem waarschijnlijk al een straf op had geleverd. Vervolgens verliest hij, door een matige start, flink wat plekken en komt hij achteraan terecht. Fernando Alonso begon overigens ook te vroeg aan de race en kreeg er vijf plekken straf voor.

Piastri crasht in Azerbeidzjan

Daarna ging het echter helemaal fout. De Australiër probeerde snel plekken goed te maken, maar in zijn enthousiasme ging hij te hard de bocht in en blokkeerde zijn banden bij het remmen. Hij kon de auto niet uit de bandenstapel houden en was zo na een paar bochten al klaar.

