Brian Van Hinthum

Dinsdag 25 april 2023 14:40

Charles Leclerc blijkt niet alleen razendsnel rondjes te kunnen rijden in een Formule 1-auto, de Monegask is naast zijn rijkwaliteiten ook nog eens zeer muzikaal. De Ferrari-coureur heeft besloten om een pianonummer wereldkundig te maken en is ermee bezig om het op Spotify te krijgen.

De eerste races van het seizoen liepen voor Leclerc uit op een forse domper. Het zorgde voor een storm aan geruchten over de toekomst van de Monegask. Hij zou na afloop van de eerste Grand Prix zelfs intern zijn onvrede geuit hebben, al ontkende Leclerc zelf dat afgelopen donderdag stellig. Toch kwam de geruchtenmolen over zijn toekomst op gang. De nummer twee van vorig seizoen wordt bijvoorbeeld met enige regelmaat in verband gebracht met een vertrek naar Mercedes nadat zijn contract eind 2024 op zijn einde loopt bij de Scuderia.

Muziek opnemen

Ondertussen probeert de man uit Monte Carlo de nodige afleiding te zoeken naast de baan en die vindt hij in de vorm van muziek. Leclerc speelt al sinds zijn zesde op de piano en gaf eerder aan dat hij dat niet per se van plan was om met de wereld te delen. "Ik ben er nu mee bezig", antwoordde hij op een vraag of hij ooit van plan was om een nummer op te nemen. "Maar het zal niet naar buiten worden gebracht. Ik doe het voor mezelf. Ik probeer nummers te produceren, maar het is nog vroeg."

Tóch op Spotify

Toch lijkt Leclerc daarin een ommekeer gemaakt te hebben en heeft hij besloten om het nummer AUS23 via de streamingplatforms naar buiten te brengen. Het ruim vier minuten durende instrumentale nummer is gebaseerd op de Grand Prix van Australië, waar hij al in de eerste ronde zijn Waterloo vond na een touché met Lance Stroll. Momenteel is het nummer even niet via Spotify te beluisteren, maar Leclerc meldt op Twitter dat men hard werkt aan het terug laten keren van de compositie op het muziekplatform.