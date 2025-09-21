McLaren vreest voor Verstappen: "Schrijf dat maar met hoofdletters"
McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat Max Verstappen nog altijd meedoet in de titelstrijd. Sinds de race in Monza kan de RB21 weer om de zeges strijden, en Stella sluit de viervoudig wereldkampioen dan ook niet uit als titelkandidaat, zo legt hij uit in De Telegraaf.
Het team van Red Bull Racing heeft de aanpak van het raceweekend veranderd, zo werd in Zandvoort bekend. Vanaf dat moment leunt het team meer op de feedback van de coureurs dan op de data uit de windtunnel. Toch mag ook de invloed van de nieuwe teambaas, Laurent Mekies, niet worden onderschat. Onder zijn leiding hebben de Racing Bulls een stap voorwaarts gezet.
Winst Verstappen geen uitzondering
Verstappen heeft momenteel een achterstand van 94 punten op klassementsleider Piastri, met nog acht Grands Prix te gaan. Desondanks sluit Stella Verstappen niet uit als titelkandidaat. "Of ik Verstappen nog als kanshebber zie? Absoluut. Schrijf dat maar met hoofdletters. We hebben intern al geconcludeerd dat de overwinning van Red Bull in Monza, twee weken geleden, niet als uitzondering gezien mag worden. Ze kwamen daar met een nieuwe vloer en misschien stellen ze hun auto net iets anders af," verklaart de teambaas.
Verstappen-factor
Daarnaast wijst Stella op de zogeheten Verstappen-factor, die altijd een rol blijft spelen. "We moeten niet vergeten dat ze de beschikking hebben over Max Verstappen, en hij is niet voor niets vier keer op rij wereldkampioen geworden. En zoals ik al vaker heb gezegd, zullen er zeker races zijn waarin McLaren geen competitief voordeel heeft," aldus Stella.
