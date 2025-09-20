close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton looks sad in front of a red flag

Hamilton in zak en as na uitschakeling: "Ik heb geen fouten gemaakt"

Hamilton in zak en as na uitschakeling: "Ik heb geen fouten gemaakt"

Remy Ramjiawan
Lewis Hamilton looks sad in front of a red flag

Lewis Hamilton zal genoegen moeten nemen met de twaalfde startplek voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De zevenvoudig wereldkampioen staat slechts twee posities achter zijn teamgenoot, maar werd wel uitgeschakeld in Q2.

De Engelsman was het hele weekend tot aan de kwalificatie snel, maar die snelheid viel tijdens de sessie toch tegen. Teamgenoot Leclerc was wél in het bovenste gedeelte van de tijdenlijst terug te vinden, maar klapte met zijn SF-25 in de muur. Ferrari zal dus tijdens de race op zondag flink wat plekken goed moeten maken.

Pittige kwalificatie

Tegenover Sky Sports F1 kan Hamilton zijn frustraties maar moeilijk verbergen: "Ik ben eerlijk gezegd heel erg teleurgesteld. Gisteren voelde de auto nog heel goed aan." De Brit legt uit dat hij samen met zijn team een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd die niet het gewenste effect hadden: "Vandaag zijn we een richting ingeslagen die er op papier goed uitzag. Het was de beste strategie, we zagen er goed uit en er zat vooruitgang in. Ik voelde me er ook goed bij. Ik heb geen fouten gemaakt, niet geglipt of de uitloopstroken gebruikt. We hadden simpelweg niet de juiste banden op het einde en dat is pittig."

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Grand Prix van Azerbeidzjan

Net binnen

Norris ziet overwinning buiten handbereik:
Lando Norris

Norris ziet overwinning buiten handbereik: "Red Bull is gewoon te snel"

  • 24 minuten geleden
  • 1
 Verstappen onthult dat Red Bull RB21 stuk beter begrijpt: 'Dan kun je er ook meer uithalen'
Max Verstappen

Verstappen onthult dat Red Bull RB21 stuk beter begrijpt: 'Dan kun je er ook meer uithalen'

  • 56 minuten geleden
Hamilton in zak en as na uitschakeling:
Lewis Hamilton

Hamilton in zak en as na uitschakeling: "Ik heb geen fouten gemaakt"

  • 1 uur geleden
  • 3
 Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Azerbeidzjan
GP van Azerbeidzjan

Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Azerbeidzjan

  • 1 uur geleden
  • 2
 VIDEO | Verstappen na sensationele pole in Bakoe: 'Ik zat niet eens op de juiste banden' | GPFans News
VIDEO

VIDEO | Verstappen na sensationele pole in Bakoe: 'Ik zat niet eens op de juiste banden' | GPFans News

  • 2 uur geleden
FIA diskwalificeert Ocon voor afwijking in achtervleugel tijdens kwalificatie
FIA

FIA diskwalificeert Ocon voor afwijking in achtervleugel tijdens kwalificatie

  • 2 uur geleden
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x