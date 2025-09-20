Hamilton in zak en as na uitschakeling: "Ik heb geen fouten gemaakt"
Lewis Hamilton zal genoegen moeten nemen met de twaalfde startplek voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De zevenvoudig wereldkampioen staat slechts twee posities achter zijn teamgenoot, maar werd wel uitgeschakeld in Q2.
De Engelsman was het hele weekend tot aan de kwalificatie snel, maar die snelheid viel tijdens de sessie toch tegen. Teamgenoot Leclerc was wél in het bovenste gedeelte van de tijdenlijst terug te vinden, maar klapte met zijn SF-25 in de muur. Ferrari zal dus tijdens de race op zondag flink wat plekken goed moeten maken.
Pittige kwalificatie
Tegenover Sky Sports F1 kan Hamilton zijn frustraties maar moeilijk verbergen: "Ik ben eerlijk gezegd heel erg teleurgesteld. Gisteren voelde de auto nog heel goed aan." De Brit legt uit dat hij samen met zijn team een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd die niet het gewenste effect hadden: "Vandaag zijn we een richting ingeslagen die er op papier goed uitzag. Het was de beste strategie, we zagen er goed uit en er zat vooruitgang in. Ik voelde me er ook goed bij. Ik heb geen fouten gemaakt, niet geglipt of de uitloopstroken gebruikt. We hadden simpelweg niet de juiste banden op het einde en dat is pittig."
