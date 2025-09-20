Nu al onzekerheid over startopstelling: FIA last vlak voor kwalificatie Bakoe onderzoek in
Er is voor de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan begint al onduidelijkheid over de uitslag ervan. Nico Hülkenberg heeft, net voor aanvang van de kwalificatie, een onderzoek zijn broek gekregen. Het gaat om een incident uit de derde vrije training.
Kick Sauber bevindt zich in de middenmoot op het Baku City Circuit. Hülkenberg werd twaalfde tijdens de eerste vrije training en tijdens de derde vrije training. De vrijdagmiddagsessie, VT2, sloot hij af als achttiende. Echte wonderen hoeven we niet van de Zwitserse formatie te verwachten dit weekend. Maar Azerbeidzjan heeft in het verleden gekke wedstrijden gezien, dus wie weet. Helaas voor Hülkenberg loopt hij risico op een gridstraf.
Artikel 2.5.5.b
De man uit Emmerich, net over de Nederlands-Duitse grens, wordt door de stewards onderzocht voor een mogelijke overtreding van Artikel 2.5.5.b van Bijlage H van de International Sporting Code. Hierin staan de regels omtrent de gele vlaggen omschreven.
Hülkenberg zou iemand hebben ingehaald onder gele vlaggen en dat mag uiteraard niet. Het is niet bekend wie hij heeft ingehaald, omdat de onboardbeelden op dat moment de cockpit en het hoofd van de coureur lieten zien in plaats van de beelden vanaf de bekende T-cam. Het zou gebeurd zijn om 13:33 uur lokale tijd en dat was dus ná het vallen van de vlag in Vrije Training 3. Hülkenberg hoeft pas na de kwalificatie naar de stewards en dus hangt er nu al een vraagteken boven hoe de startopstelling bepaald wordt.
