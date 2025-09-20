close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Stella comments on retirement Norris at Zandvoort

Nog geen hosannastemming bij McLaren na waarschuwing: 'Eerst winnen, dan praten'

Nog geen hosannastemming bij McLaren na waarschuwing: 'Eerst winnen, dan praten'

Tom Visser
Stella comments on retirement Norris at Zandvoort

McLaren kan dit weekend in Bakoe een enorme stap zetten richting de wereldtitel bij de constructeurs. Het team van Oscar Piastri en Lando Norris domineert dit seizoen en kan in Azerbeidzjan al het kampioenschap veiligstellen. Toch blijft teambaas Andrea Stella voorzichtig.

Stella wilde vrijdag op de persconferentie niets weten van voorbarige conclusies. "Eerst winnen, want het is nog niet van ons", benadrukte hij. "Vorig jaar kwam de titel als een verrassing, omdat de auto toen pas halverwege het seizoen echt competitief werd. Dit jaar wisten we al vroeg dat de auto sterk genoeg was om races te winnen. Voor ons draait het nu vooral om concentratie en elke kans maximaal benutten."

Technische sprongen vooruit

Volgens Stella ligt de sleutel van het succes in de ontwikkeling van de wagen. "Als ik één aspect moet uitlichten, dan is het het technische werk. De auto is in alle opzichten innovatief ten opzichte van vorig jaar. We hebben risico genomen, bijvoorbeeld met de voorwielophanging en andere details die minder opvallen. Dat vergde lef, maar het heeft ons de grootste stap vooruit opgeleverd."

Records niet het doel

Na twaalf zeges uit zestien races staat McLaren al op 617 punten, maar Stella wil niets weten van vergelijkingen met Red Bulls record uit 2023 (860 punten). "Dat record is fenomenaal, maar daar zijn we niet mee bezig. Voor ons telt het om elke race goed werk af te leveren. In Monza zagen we dat niets vanzelfsprekend is. Red Bull was daar sneller in de kwalificatie én de race, en in Zandvoort vielen we uit met Lando. Dus we denken niet aan het einddoel, maar focussen ons per weekend."

Discussie over teamorders en terugblik

De laatste weken is er veel gezegd en geschreven over McLaren na de teamorder in Monza, toen Piastri zijn plek moest teruggeven aan Norris. Stella is daar niet van onder de indruk. "Geen verrassing, echt niet. In zo’n populaire sport is lawaai normaal. Zolang reacties respectvol zijn, luisteren we ernaar. Maar uiteindelijk gaat het ons om wat we intern beslissen en hoe we als team verdergaan."

Gerelateerd

McLaren Lando Norris Oscar Piastri Norris Andrea Stella Piastri

Net binnen

LIVE | Derde vrije training GP Azerbeidzjan: Flinke windstoten tijdens zaterdag in Bakoe
Liveblog VT3

LIVE | Derde vrije training GP Azerbeidzjan: Flinke windstoten tijdens zaterdag in Bakoe

  • 44 minuten geleden
Vraagteken gezet bij enorme afkoopsom Horner: 'Waar komt die extra 60 miljoen vandaan?'
Schikking Red Bull

Vraagteken gezet bij enorme afkoopsom Horner: 'Waar komt die extra 60 miljoen vandaan?'

  • 35 minuten geleden
Max Verstappen laat rivalen versteld achter na Nürburgring: 'Misschien wel de beste ooit'
Verstappen krijgt complimenten!

Max Verstappen laat rivalen versteld achter na Nürburgring: 'Misschien wel de beste ooit'

  • 54 minuten geleden
Dit is waarom Piastri geen gridstraf kreeg ondanks gele vlag-overtreding in Bakoe
GP Azerbeidzjan

Dit is waarom Piastri geen gridstraf kreeg ondanks gele vlag-overtreding in Bakoe

  • 1 uur geleden
  • 1
 Nog geen hosannastemming bij McLaren na waarschuwing: 'Eerst winnen, dan praten'
McLaren de nieuwe kampioen?

Nog geen hosannastemming bij McLaren na waarschuwing: 'Eerst winnen, dan praten'

  • 1 uur geleden
Vermeulen verklaart waarom Verstappen bij Red Bull is gebleven:
Carrière Verstappen

Vermeulen verklaart waarom Verstappen bij Red Bull is gebleven: "Dit monitoren we continu"

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x