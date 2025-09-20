McLaren kan dit weekend in Bakoe een enorme stap zetten richting de wereldtitel bij de constructeurs. Het team van Oscar Piastri en Lando Norris domineert dit seizoen en kan in Azerbeidzjan al het kampioenschap veiligstellen. Toch blijft teambaas Andrea Stella voorzichtig.

Stella wilde vrijdag op de persconferentie niets weten van voorbarige conclusies. "Eerst winnen, want het is nog niet van ons", benadrukte hij. "Vorig jaar kwam de titel als een verrassing, omdat de auto toen pas halverwege het seizoen echt competitief werd. Dit jaar wisten we al vroeg dat de auto sterk genoeg was om races te winnen. Voor ons draait het nu vooral om concentratie en elke kans maximaal benutten."

Artikel gaat verder onder video

Technische sprongen vooruit

Volgens Stella ligt de sleutel van het succes in de ontwikkeling van de wagen. "Als ik één aspect moet uitlichten, dan is het het technische werk. De auto is in alle opzichten innovatief ten opzichte van vorig jaar. We hebben risico genomen, bijvoorbeeld met de voorwielophanging en andere details die minder opvallen. Dat vergde lef, maar het heeft ons de grootste stap vooruit opgeleverd."

Records niet het doel

Na twaalf zeges uit zestien races staat McLaren al op 617 punten, maar Stella wil niets weten van vergelijkingen met Red Bulls record uit 2023 (860 punten). "Dat record is fenomenaal, maar daar zijn we niet mee bezig. Voor ons telt het om elke race goed werk af te leveren. In Monza zagen we dat niets vanzelfsprekend is. Red Bull was daar sneller in de kwalificatie én de race, en in Zandvoort vielen we uit met Lando. Dus we denken niet aan het einddoel, maar focussen ons per weekend."

Discussie over teamorders en terugblik

De laatste weken is er veel gezegd en geschreven over McLaren na de teamorder in Monza, toen Piastri zijn plek moest teruggeven aan Norris. Stella is daar niet van onder de indruk. "Geen verrassing, echt niet. In zo’n populaire sport is lawaai normaal. Zolang reacties respectvol zijn, luisteren we ernaar. Maar uiteindelijk gaat het ons om wat we intern beslissen en hoe we als team verdergaan."

Gerelateerd