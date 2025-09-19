Max Verstappen stak onlangs de loftrompet over Charles Leclerc. Zo noemde hij de Ferrari-coureur onder andere de beste kwalificatierijder en de beste inhaler. Leclerc is op zijn beurt dankbaar voor die mooie woorden.

Max Verstappen won een kleine twee weken geleden op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Monza, waarna hij een interview gaf aan het Spaanse Mundo Deportivo. In dit gesprek kreeg de viervoudig wereldkampioen onder andere de vraag welke coureur hij de beste coureur in de kwalificatie vindt: "Ik heb Charles Leclerc altijd een hele goede coureur in de kwalificatie gevonden", klonk het. Even later voegde Verstappen hieraan toe dat hij Leclerc ook de beste inhaler uit het Formule 1-veld vindt.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc reageert op complimenten van Verstappen

In Azerbeidzjan werd Leclerc vervolgens door de Italiaanse tak van Sky Sports naar de opmerkingen van Verstappen gevraagd: "Er is veel wederzijds respect. We zijn met elkaar opgegroeid en hebben het vaak tegen elkaar opgenomen", klonk het. "In de Formule 1 hebben we dat helaas nog niet echt kunnen doen. Ik hoop dat dat ooit nog zo zal zijn."

Gerelateerd