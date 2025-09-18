Als het aan Stefano Domenicali ligt, dan krijgen we binnenkort meer sprintraces te zien in de Formule 1. De CEO en president van de koningsklasse heeft laten weten dat sprintraces met reserve grids, omgedraaide startopstellingen, een optie is die overwogen wordt vanaf het seizoen 2027. Daar is Oscar Piastri duidelijk op tegen.

Domenicali liet de afgelopen weken in verschillende interviews weten wat er in de toekomst kan gebeuren met het format in de Formule 1. Vanaf 2027 zouden het aantal sprintraces uitgebreid kunnen worden van zes naar twaalf per seizoen. De helft van de F1-kalender zou dan bestaan uit sprintweekenden. Er worden zelfs reserve grids overwogen. Er zou dan bijvoorbeeld één kwalificatiesessie gehouden kunnen worden, wat dan niet alleen de startopstelling voor de Grand Prix bepaalt, maar ook de grid voor de Sprint met de top tien coureurs omgedraaid.

Omgekeerde grids slecht idee

"Ik denk dat meer Sprints toevoegen niet per se een slecht idee is. Ik denk niet dat het nodig is voor ieder weekend. Maar met omgedraaide startopstellingen...", begon Piastri tegenover de aanwezige media in Bakoe. "Het klinkt misschien logisch vanaf waar ik zit, maar ik vind het een slecht idee. Puur vanuit het opzicht van de sportiviteit en competitiviteit... Het laatste wat we volgens mij als sport willen, is dat dingen of cruciale resultaten gebeuren door races met omgekeerde grids en dergelijke."

Waarom werkt het wel in F2 en F3?

"In F2 en F3 werkt het volgens mij wel, omdat het niet per se draait om de persoon die wint", vervolgde de Australiër. "In de Formule 1 komt er niks na het winnen van het kampioenschap, maar in F2 en F3 laat je zien waarom je in F1 hoort en dat kan op die manier. De mensen die je in de Formule 1 plaatsen, weten uiteindelijk of je het goed hebt gedaan of niet, wat je resultaten ook zijn. De Formule 1 heeft die volgende stap echter niet. Dus, meer Sprints... oké. Maar ik vind omgekeerde grids geen goed idee."