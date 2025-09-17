In de GPFans Recap krijg je dagelijks het belangrijkste nieuws van de dag in de Formule-wereld in een samenvattend artikel. Weten wat voor geruchten er zijn rondom de koningsklasse, of er nog regelwijzigingen zijn, wat Max Verstappen en andere coureurs te vertellen hadden en wat er op social media gebeurde? Dan ben je hier op het juiste adres.

Vandaag maakte de FIA bekend dat de auto van Lando Norris werd gecontroleerd na de Grand Prix van Italië in Monza, stelde Juan Pablo Montoya dat Max Verstappen zeker weten gaat vertrekken, zou volgens geruchten de directeur communicatie van McLaren op zijn gestapt, deelde Kelly Piquet nieuwe foto's van kind Lily en deelde Ted Kravitz een 'triest' verhaal over Verstappen en Yuki Tsunoda na de race in Monza. Dit is de GPFans Recap van 17 september.

'Directeur communicatie McLaren stapt na drie jaar op'

Het team van McLaren en communicatiedirecteur Sophie Ogg gaan eind september uit elkaar, zo meldt F1-journalist Thomas Maher. Ogg was af en toe aan de zijde van Lando Norris en Oscar Piastri te vinden, maar levert het papaja-oranje t-shirt aan het einde van de maand in. Meer lezen over het opstappen van Ogg als directeur communicatie van McLaren? Klik hier!

Kelly Piquet deelt nieuwe kiekjes van baby Lily

Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, heeft een nieuw kiekje gedeeld van baby Lily, waarop het duo samen naar de zonsondergang kijkt. De Braziliaanse laat daarbij optekenen dat ze het moment graag zou willen vasthouden. Meer lezen en zien van de nieuwe foto's die Kelly Piquet met Lily heeft gedeeld op social media? Klik hier!

Montoya weet het zeker: 'Verstappen vertrekt, zou mij verbazen als dat niet zo is'

Juan Pablo Montoya stelt dat hij nog steeds zeker weet dat Max Verstappen de komende jaren een keer gaat vertrekken bij Red Bull Racing en zijn huidige contract niet uit gaat dienen. De Colombiaan ziet een belangrijke verandering bij de Nederlander. Meer lezen over wat Montoya te zeggen heeft over de toekomst van Verstappen en de verandering die hij bij de Nederlander ziet? Klik hier!

Kravitz zag 'triest' moment Verstappen en Tsunoda in Monza: 'Yuki schudde van nee'

Ted Kravitz, werkzaam voor Sky Sports tijdens raceweekend in F1 en tevens bezig met een eigen boek, stelt dat er na de zege van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Italië in Monza een 'triest' moment was tussen Verstappen en teamgenoot Yuki Tsunoda. Meer lezen lover wat Kravitz zag achter de schermen na de zege van Verstappen in Monza? Klik hier!

FIA nam MCL39 van Norris onder de loep na race op Monza

Aan het einde van de Grand Prix van Italië werd Lando Norris door de FIA opgeroepen om zich met de MCL39 bij het orgaan te melden. De wagen was namelijk geselecteerd voor de ‘willekeurige’ controle na de race. Meer lezen over waarom de auto van McLaren werd gecontroleerd door de FIA na de race in Monza en wat het resultaat van dit onderzoek was? Klik hier!

