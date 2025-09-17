Kelly Piquet deelt nieuwe kiekjes van baby Lily
Kelly Piquet deelt nieuwe kiekjes van baby Lily
Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, heeft een nieuw kiekje gedeeld van baby Lily, waarop het duo samen naar de zonsondergang kijkt. De Braziliaanse laat daarbij optekenen dat ze het moment graag zou willen vasthouden.
Lily is de dochter van Verstappen en Piquet. Voor Piquet is het echter de tweede dochter, na Penelope, die uit haar eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat komt. Verstappen keek al een tijdje uit naar het vaderschap en heeft met bonusdochter ‘P’ goed kunnen oefenen. Onlangs gaf de viervoudig kampioen aan dat familie uiteindelijk het allerbelangrijkste voor hem is.
Kiekje dochter Max Verstappen en Kelly Piquet
Piquet en Verstappen zijn voorzichtig met het delen van foto’s van Lily. Toch duiken de laatste tijd steeds meer kiekjes op. Over de meest recente zegt Piquet: “Kon ik de tijd maar bevriezen.”
