Juan Pablo Montoya stelt dat hij nog steeds zeker weet dat Max Verstappen de komende jaren een keer gaat vertrekken bij Red Bull Racing en zijn huidige contract niet uit gaat dienen. De Colombiaan ziet een belangrijke verandering bij de Nederlander.

Montoya nog steeds dat Verstappen, hoe dan ook, gaat vertrekken bij Red Bull Racing. "Ik denk dat hij zal vertrekken. Het zou me verbazen als dat niet gebeurt. Tenzij Red Bull natuurlijk fantastisch werk levert. Ik denk dat Max dit jaar volwassener is geworden en meer volwassenheid heeft getoond. We zien een rustigere Max. Je hoort niet meer zo vaak uitbarstingen van hem. Ik weet niet of dit komt omdat hij zich mentaal voorbereidt om ergens anders naartoe te gaan. Wie zal het zeggen?"

Montoya over opties Verstappen

Vervolgens doorloopt Montoya de opties van Verstappen, waarbij hij vooral Mercedes en Ferrari noemt. Aston Martin komt niet aan bod. Montoya denkt dat Verstappen tussen Ferrari en Mercedes gaat kiezen als hij bij Red Bull vertrekt. "De voor de hand liggende volgende stap die je op een gegeven moment zult zien, is Mercedes. Daarna denk ik dat hij in de rode auto [Ferrari] zal rijden, maar dat is waarschijnlijk pas over vijf of zes jaar. Dat is wat ik denk."

Ziet Montoya na 2026 al vertrek Verstappen gebeuren?

De vraag is vervolgens wanneer Montoya een vertrek van Verstappen ziet gebeuren. Kan dit al in 2026 gaan gebeuren? "Als het begin van het seizoen rampzalig verloopt voor Red Bull, dan zou Max wel eens heel vroeg kunnen overstappen. Je weet nooit of dit dan de juiste beslissing is, want met de nieuwe regels zou je kunnen zien dat andere teams enorme stappen maken. Wat echt cool is aan volgend jaar, is dat de Audi-motor erbij komt. Je hebt nu één team met een Honda-motor, één team met een Audi-krachtbron en de Ford-motor zit in de bolides van de Red Bull-teams. Het zou heel competitief kunnen worden."

