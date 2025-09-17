Ted Kravitz, werkzaam voor Sky Sports tijdens raceweekenden in F1 en tevens bezig met een eigen boek, stelt dat er na de zege van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Italië in Monza een 'triest' moment was tussen Verstappen en teamgenoot Yuki Tsunoda.

In gesprek met The Race blikt Kravitz terug op een moment na de Grand Prix van Monza, gewonnen door Verstappen. "Ik ga het geen tragisch moment noemen, maar bij de groepsfoto van Red Bull in Monza na de race was er wel een triest moment. Max zat volop in de vreugde van zijn derde overwinning van het seizoen. Yuki Tsunoda had een tamelijk anoniem raceweekend achter de rug. Hij stond helemaal aan de zijkant van de groep."

Tsunoda wilde geen onderdeel zijn van de feestvreugde

Volgens Kravitz besloot Verstappen vervolgens om Tsunoda erbij te roepen en onderdeel te maken van het feest, maar de Japanner voelde zich niet geroepen omdat het volgens hem niet zijn feest was. "Max vroeg hem om naast hem in het midden te komen staan en samen te vieren. Yuki schudde van nee en dacht: 'Ik kan het niet doen, ik verdien het niet.''

Kravitz over 'menselijk moment' Verstappen en Tsunoda

Kravitz vervolgt: "Het was een heel menselijk moment. Als ik daaraan terugdenk, grijpt het me nog steeds aan. Mijn bedoeling [met zijn nieuwe boek] is om mensen een inkijk te geven bij de teams en de mooie momenten van de sport te laten zien." Het boek, F1 Insider: Notes from the Pit Lane, is dus nog volop in ontwikkeling en de kans dat Kravitz dit moment mee gaat nemen in zijn boek is vrij groot.

