Andy Cowell, CEO van Aston Martin, heeft de impact van Enrico Cardile besproken. De voormalig technisch directeur van Ferrari, sinds augustus Chief Technical Officer bij Aston Martin, heeft zijn stempel al gedrukt op de voorbereidingen van het team richting de reglementswijzigingen in 2026.

Volgens Cowell heeft Cardile al een flinke impact gehad in de korte tijd dat hij bij het team is. "Enrico is een geweldig mens met een schat aan ervaring in de Formule 1, zowel op organisatorisch als technisch vlak", aldus de Aston Martin-CEO. De samenwerking tussen Cardile en Adrian Newey, die als managing technical partner volledig op de auto van 2026 gericht is, is een belangrijk onderdeel van de strategie van Aston Martin richting 2026. Newey en de Italiaan werken nauw samen om de technische uitdagingen aan te pakken. Deze combinatie moet ervoor gaan zorgen dat Aston Martin haar ambitie waar kan gaan maken.

Aston Martin ziet vooruitgang

Ondanks dat de focus op de toekomst ervoor heeft gezorgd dat Aston Martin momenteel niet tot de topteams van F1 behoort, weten Fernando Alonso en Lance Stroll dankzij wat updates de bovenkant van het middenveld weer te bereiken. Zo scoorde het team dubbele punten in Hongarije en Nederland, waardoor Aston Martin naar de zesde plaats in het kampioenschap is gegaan. Ondanks een teleurstelling in Monza, waar de voorophanging van Alonso brak, is het team blij met de vooruitgang die het ziet.

Cowell blij met samenwerking

Cowell is blij met de prestaties van het team, zeker gezien de beperkte middelen die er nog naar de AMR25 gaan. "Met de geringe middelen die nog aan de AMR25 worden besteed, is het goed om te zien hoe de afdelingen samenwerken om de beste richting voor ontwikkeling en optimalisatie te bepalen." De wil om te leren van de uitdagingen en de impact die Cardile heeft, gaan Aston Martin volgens de teambaas helpen om het team te laten groeien.

