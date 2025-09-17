Volgens Gabriel Bortoleto is Max Verstappen één van de mannen die ervoor heeft gezorgd dat simracen binnen de Formule 1 een onderwerp van gesprek is geworden. De Nederlander is in zijn vrije uren vaak in de simulator te vinden, en dat inmiddels meerdere coureurs dat ook doen, is volgens de Braziliaanse Formule 2-kampioen toch echt te danken aan de Red Bull-coureur.

Tegenwoordig stromen er steeds meer coureurs door vanuit het simracen naar het ‘echte’ racen. Verstappen moedigt die stap ook aan. Met zijn eigen team, Verstappen.com Racing, heeft hij bijvoorbeeld Chris Lulham een kans gegeven om naam en faam te maken, nadat die was opgevallen tijdens het simracen. Bortoleto is zelf ook vaak in de simulator te vinden en stelt dat de oorsprong van al dat simracen bij de Nederlander ligt.

De regerend Formule 2-kampioen legt in de podcast Beyond the Grid uit dat hij de zondag na een race vaak alweer achter het virtuele stuur kruipt: “Als ik na een race thuiskom, vind ik het heerlijk om op mijn simulator te trainen. Ik begin met trainen op zondagavond, want dan zit alles nog vers in mijn hoofd. Doordat ik het fris heb, kan ik voor de volgende race een realistischer setup opstellen dan ik voorafgaand aan het weekend had.”

Het is inmiddels routine geworden voor Bortoleto, die Verstappen aanwijst als voorloper: “Verstappen was een pionier in het serieus nemen van simracen. Ik weet zeker dat over tien jaar alle coureurs nerds zijn die over simracen praten.”

