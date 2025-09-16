Max Verstappen verliest mogelijk een indrukwekkende statistiek aan Oscar Piastri. De McLaren-coureur krijgt aankomend weekend in Azerbeidzjan in ieder geval al de kans om op gelijke hoogte te komen met de viervoudig wereldkampioen.

Oscar Piastri kent een indrukwekkend seizoen in de Formule 1. Na zestien races staat de Australiër met 324 punten op de eerste plaats in het wereldkampioenschap. Teammaat Lando Norris heeft hij echter nog niet definitief afgeschud. De Brit heeft 293 punten achter zijn naam, en met nog acht raceweekenden te gaan, is dat verschil nog lang niet doorslaggevend. Maar Piastri houdt zijn hoofd tot nu toe ijzig koel. De 24-jarige coureur won dit jaar al zeven races en stond in totaal veertien keer op het podium.

Indrukwekkende reeks in de punten

Daarnaast is hij hard op weg om een zeer indrukwekkend Formule 1-record te verbreken. Met zijn derde plaats in Monza afgelopen week, scoorde Piastri voor het 42e raceweekend op rij, punten voor het wereldkampioenschap. Sinds de Grand Prix van Las Vegas in 2023, is Piastri niet buiten de top tien geëindigd of uitgevallen. Een bijzonder knappe reeks, en wellicht een voor in de geschiedenisboeken.

Piastri kan Verstappen evenaren

Momenteel is het Lewis Hamilton die de lijst met meest achtereenvolgende raceweekenden in de punten aanvoert. De zevenvoudig wereldkampioen reed tussen de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2018 en de Grand Prix van Bahrein in 2020, 48 keer achter elkaar in de punten. Max Verstappen staat met 43 raceweekenden op de tweede plaats. Die statistiek kan Piastri aankomend weekend in Azerbeidzjan dus gaan evenaren.

