Red Bull-teambaas Mekies hint op terugkeer publiekslieveling in F1-paddock

Daniel Ricciardo is al enige tijd niet meer te volgen in de Formule 1. Waar hij bestempeld wordt als een ware publiekslieveling, lijkt er nu goed nieuws te komen voor zijn aanhang. Dankzij een nieuwe rol als ambassadeur van Ford Racing kan de Australiër zomaar terugkeren in de hoogste raceklasse.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies reageerde positief op de samenwerking tussen Ford en hun eigen motorendivisie, Red Bull Powertrains. "Het voelt geweldig om Daniel weer terug te zien bij de Red Bull-familie via Ford Racing. Het is een van de vele voorbeelden van hoe onze twee bedrijven met elkaar verbonden zijn. Ik weet zeker dat iedereen het leuk zal vinden om Daniel weer in de paddock te zien. Misschien gaan we dat dankzij Ford Racing af en toe meemaken", zei Mekies tegenover Sky Sports F1.

Loopbaan van Daniel Ricciardo

Ricciardo werd in 2011 door Red Bull ondersteund toen hij zijn debuut maakte bij HRT. Daarna volgden twee seizoenen bij Toro Rosso, voordat hij vanaf 2014 voor het grote Red Bull-team uitkwam. Daar reed hij eerst naast Sebastian Vettel en later samen met Max Verstappen. Voor 2019 koos hij voor een overstap naar Renault en in 2021 maakte hij de switch naar McLaren. Dat klinkt al als een bak aan ervaring voor de in Perth geboren coureur.

Spectaculaire terugkeer naar Red Bull Racing

Nadat de coureur bij andere teams ervaring had opgedaan, kwam een terugkeer naar Red Bull toch uit de hemel gevallen voor de 36-jarige coureur. Hij werd namelijk aangesteld als reserverijder bij het team uit Milton Keynes en een jaar later mocht hij de Nederlander Nyck de Vries vervangen bij Alpha Tauri. Maar na zijn vaste aanstelling behaalde de Australiër tegenvallende resultaten en daardoor moest hij alweer vroegtijdig plaatsmaken voor Liam Lawson. Sindsdien hebben wij hem niet meer mogen bewonderen in de paddock.

Terugkeer in de Formule 1, maar het racen laat hij aan anderen over

Bij de presentatie van zijn samenwerking met Ford klonk Ricciardo trots, maar ook realistisch. "Mijn racedagen liggen achter me, maar mijn liefde voor alles op wielen blijft. Daarom ben ik trots dat ik Ford Racing wereldwijd mag vertegenwoordigen. Voor mij draaide racen altijd om plezier. Het maakte me gelukkig en die herinneringen draag ik mijn hele leven met me mee."

