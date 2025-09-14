Voormalig F1-coureur geeft Red Bull een forse waarschuwing: 'Promoot Hadjar nog niet'

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert is onder de indruk van rookietalent Isack Hadjar, maar vindt het te vroeg om hem al naar Red Bull Racing te promoveren. De 19-jarige Fransman maakt veel indruk in zijn debuutseizoen, maar volgens Herbert is geduld nu de sleutel.

Herbert benadrukt dat Hadjar qua prestaties en volwassenheid verrast. "Isack Hadjar is aan het imponeren bij veel mensen – hij kan presteren en die druk aan", aldus de Brit tegenover Racing Tipster. "Hij heeft de stap vanuit F2 kunnen maken en hij is daarin niet vastgelopen. Het enige moment dat hij zich liet gaan was in Australië, toen hij crashte in de tiende bocht. Dat was de enige."

Klaar voor de stap of niet?

Toch vindt Herbert dat dit niet betekent dat hij klaar is voor de grote stap. "Ik weet dat er veel gesproken wordt over een mogelijke promotie naar Red Bull. Ik hoop dat ze dat niet doen. Ik hoop dat ze hem de tijd geven om te verbeteren, te groeien, vertrouwen op te bouwen en zoveel mogelijk te leren. Dan krijgt hij waarschijnlijk vanzelf die kans."

Sterke races in Zandvoort en Monza

Hadjar bewees zich dit jaar al meerdere keren – onder andere met een podiumplek in Zandvoort en een knappe race in Monza. "Hij presteert constant in de auto", zei Herbert. "En dan deed hij het weer in Monza, wat sowieso niet de makkelijkste plek is om in te halen. Het was opnieuw een verdomd goede race. Hij maakt indruk en hij is ook nog eens een aardige jonge kerel."

Mentale ontwikkeling is cruciaal

Naast talent ziet Herbert vooral een mentaal vraagstuk. "Hij is in staat om in de cockpit te leveren, alle externe druk op te vangen en tegelijkertijd kalm te blijven. De verwachtingen zijn hoog, omdat je hetzelfde materiaal hebt als je teamgenoot – daarom is het knap dat hij toch beter presteert dan iemand met meer ervaring in Liam Lawson. Hij heeft zijn lot nu echt in eigen handen", aldus Herbert.

