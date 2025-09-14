Helmut Marko ziet duidelijk verbetering bij Red Bull na de overwinning van Max Verstappen in Monza. De adviseur benadrukt dat de technische ploeg beter luistert naar de coureur en dat er een nieuwe aanpak is onder teambaas Laurent Mekies.

Volgens Marko is er een andere dynamiek binnen het team ontstaan na de zomerstop. "De engineers luisteren meer naar de rijder", stelde hij tevreden tegenover Planetf1. "Als je zo’n snelle en ervaren coureur hebt, is dat de juiste manier. Hij moet de auto besturen, en het was belangrijk dat we nu meer topsnelheid hebben. Ook andere veranderingen kwamen voort uit zijn inbreng. Het hele technische team staat meer open voor discussie en neemt niet blindelings over wat de simulatie zegt."

Complimenten voor Mekies

De Oostenrijker wijst ook op de invloed van Laurent Mekies, sinds kort de opvolger van Christian Horner. "Het verschil zit ’m in de voorbereiding," aldus Marko. "Laurent is een uitstekende engineer. Het is meer gebaseerd op data, gecombineerd met de ervaring van Max en onze engineers. Zo bouw je een auto die voorspelbaar en bestuurbaar is, en dát zagen we in Monza." Volgens Marko gaat het om meer dan alleen updates. "Natuurlijk kwamen er enkele updates die werkten, maar eerlijk gezegd: dat we McLaren met twintig seconden achter ons lieten, dat had ik niet voorspeld."

Red Bull op de weg terug?

Na de dominantie in Italië kijkt Marko met vertrouwen vooruit. "In Boedapest wist ik al dat we de verkeerde kant waren opgegaan, dat konden we toen niet meer veranderen. In Zandvoort zagen we dat de nieuwe richting wel goed werkte: dat circuit lag ons nooit en toch pakten we een podium. Monza bewees ons gelijk. Singapore is de enige race die we nog niet gewonnen hebben, maar ik heb hoge verwachtingen. Nu geloof ik dat in deze periode alles mogelijk is."

