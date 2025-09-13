Verstappen mag GT3-licentie aanvragen op Nürburgring, FIA beslist over protest | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen debuteerde vandaag in de Nürburgring Langstrecken-Serie. Hij werd samen met protegé Chris Lulham eerste in een subklasse voor de teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport. De Red Bull F1-coureur reed genoeg ronden (14) om zijn Permit A, de GT3-licentie, aan te vragen. Hij had de minimale afstand echter in totaal met twee verschillende auto's moeten doen. Omdat de zusterauto van Lionspeed GP problemen had, voldeed Verstappen officieel niet aan de criteria voor een Permit A. Een comité moest een beslissing nemen over de viervoudig wereldkampioen, maar ze zagen het als force majeure zien en Verstappen krijgt alsnog zijn licentie. Verder gaat Carlos Sainz in op zijn tijd naast de Nederlander, wil Stefano Domenicali meer sprintraces, komt er mogelijk een Grand Prix in Afrika en heeft de FIA een straf van de Dutch GP teruggedraaid.

Sainz dankbaar voor tijd naast Verstappen als teamgenoot: 'Heeft mij karakter gevormd"

Afgelopen seizoen, toen Sergio Pérez bij Red Bull Racing op de schopstoel zat, werd ook de naam van Carlos Sainz genoemd. De Spanjaard gaf achteraf aan dat hij graag de sportieve uitdaging was aangegaan naast Max Verstappen en onthult bij DAZN dat zijn periode als teamgenoot van de Nederlander in 2015 zijn karakter sterker heeft gemaakt. "Tegen iemand rijden met zoveel talent als Max, terwijl bovendien de hele Red Bull-omgeving hem ondersteunde, hielp en graag wilde dat hij die jonge belofte zou worden en terecht dachten dat hij dat zou zijn. Dat heeft mijn karakter enorm gevormd. En eerlijk gezegd heb ik er tegen hem ook geen slecht palmares aan overgehouden." Lees hier het hele artikel over Carlos Sainz die Max Verstappen ooit als teamgenoot had.

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

De Zuid-Afrikaanse regering heeft officieel besloten een bod uit te brengen om vanaf 2027 een Formule 1-race te kunnen organiseren op Kyalami. Het gaat om drie Grands Prix, dus tot en met 2029. Het kan zo de plek overnemen van de Dutch Grand Prix. "Het bod wordt volledig financieel ondersteund door de gerenommeerde Zuid-Afrikaanse particuliere sector en zal, indien succesvol, bijdragen aan het creëren van banen en economische ontwikkeling", vertelde Khumbudzo Ntshavheni, de minister van het presidentiële kabinet. Lees hier het hele artikel over een mogelijke Grand Prix op Kyalami.

FIA doet uitspraak over protest Williams tegen straf Sainz tijdens Dutch Grand Prix

De FIA heeft het right of review van Williams behandeld en komt met een uitspraak. Carlos Sainz kreeg tijdens de Grand Prix van Nederland een straf van tien seconden en twee strafpunten op zijn licentie, voor een crash waarvan hij vindt dat de schuld niet bij hem lag. Het ging om het incident tussen de Spanjaard en Liam Lawson, die samen de Tarzanbocht ingingen tijdens de Dutch Grand Prix. Daarbij raakten de twee elkaar. Sainz was van mening dat Lawson iets naar buiten stuurde en dat hijzelf nergens heen kon, maar uiteindelijk werd hij door de FIA bestraft. Lees hier het hele artikel over de uitslag van het protest van Williams.

Verstappen foutloos in Nürburgring-debuut en pakt eerste plek bij de teruggeschroefde Porsches

Het debuut van Max Verstappen in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) zit erop. De Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP is als zevende aan de finish van de 65. ADAC ACAS Cup gekomen in de CUP3-klasse, maar is eerste in de klasse voor de gastrijders met de Permit B-auto. Verstappen reed in een speciale categorie voor coureurs die hun Permit A, de 'GT3-licentie' als het ware, nog niet hebben. Zijn Porsche had daarom 300pk in plaats van 425pk, zodat het als Categorie B-auto werd gezien. De Nederlander kwalificeerde zich op zaterdagochtend als zesde. Omdat hij tenminste 14 incidentvrije ronden moest doen, viel hij in de openingsfase terug om uit de problemen te blijven. Daarna reed hij, samen met protegé Chris Lulham, rustig aan een beetje naar voren. Lees hier het hele artikel over de eerste race van Max Verstappen op de Nordschleife.

Verstappen krijgt GT3-licentie na besluit Nürburgring-comité: "Heb alles gedaan wat gevraagd werd"

Er was grote onduidelijkheid over of Max Verstappen nou wel of niet zijn Permit A heeft behaald, de 'GT3-licentie' als het ware voor de Nürburgring Nordschleife. Het had gekund dat een technisch probleem roet in het eten had gegooid, maar een comité heeft uiteindelijk besloten dat Verstappen gewoon in aanmerking komt voor zijn Permit A. Hij moest in totaal 14 incidentvrije ronden rijden, verdeeld over twee auto's en de twee auto's moesten geklasseerd worden door tenminste 20% van de afstand van de klassewinnaar af te leggen. De tweede auto van Verstappen kampte echter met technisch malheur. Lees hier het hele artikel over de Permit A van Max Verstappen.

F1-baas garandeert uitbreiding aantal sprintweekenden vanaf 2027: 'Iedereen wil dat'

De Formule 1 introduceerde in 2021 de Sprint, een verkorte race op de zaterdag die voor meer spektakel gedurende ene Grand Prix-weekend moest zorgen. Ondanks dat de meningen erover verdeeld zijn, garandeert F1-president en -CEO Stefano Domenicali dat het sprintformat uitgebreid zal worden. Volgens hem willen de meeste fans evenals de circuitpromotors meer sprintraces zien. "Ik moet zeggen dat iedereen sprintweekenden wil, op een aantal oude, diehard fans na", begon Domenicali tegenover Autosport. "Promotors pushen voor dit format en de coureurs zijn er tegenwoordig ook in geïnteresseerd. Ik kom misschien wat provocerend over, maar vrije trainingen zijn alleen aantrekkelijk voor superspecialisten, maar mensen die meer actie willen zien, hebben liever een sprintweekend." Lees hier het hele artikel over de Sprint in de Formule 1.

