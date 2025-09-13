De FIA heeft het right of review van Williams behandeld en komt met een uitspraak. Carlos Sainz kreeg tijdens de Grand Prix van Nederland een straf van tien seconden en twee strafpunten op zijn licentie, voor een crash waarvan hij vindt dat de schuld niet bij hem lag.

Het ging om het incident tussen de Spanjaard en Liam Lawson, die samen de Tarzanbocht ingingen tijdens de Dutch Grand Prix. Daarbij raakten de twee elkaar. Sainz was van mening dat Lawson iets naar buiten stuurde en dat hijzelf nergens heen kon, maar uiteindelijk werd hij door de FIA bestraft. "De vooras van auto 55 (Sainz) bevond zich bij de apex van bocht 1 niet vóór de vooras van auto 30 (Lawson). Auto 55 probeerde aan de buitenzijde van auto 30 te blijven en er vond een botsing plaats. Wij waren van oordeel dat auto 30 recht had op de bocht en dat auto 55 volledig of grotendeels schuldig was aan de aanrijding," luidde de motivatie van de stewards bij het uitdelen van de straf.

Uitspraak FIA

Williams was het niet eens met die straf en diende daarom een protest in. Het team moest daarbij met nieuw bewijs komen om de FIA op andere gedachten te brengen. Vrijdagmiddag om 15:30 uur vond de sessie plaats en de internationale autosportfederatie heeft op zaterdagmiddag uitsluitsel gegeven.

Williams kwam met drie nieuwe bewijzen: beelden van de 360°-camera van Sainz, beelden van de camera van Lawson die naar achter wijst, en een uitleg van Sainz zelf. De stewards vinden dat de beelden van beide camera's significant genoeg zijn om als nieuw bewijs mee te nemen. De uitleg van Sainz wordt niet als nieuw bewijs gezien. De stewards zijn het erover eens dat er door de camerabeelden, waar Williams en de stewards eerst geen beschikking over hadden, genoeg bewijs is dat de straf opnieuw bekeken moet worden.

Helaas voor Sainz had hij de 10 seconden straf al tijdens de race geïncasseerd, maar de 2 strafpunten worden wel teruggedraaid, zo heeft de FIA bepaald.

