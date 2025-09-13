De Formule 1 introduceerde in 2021 de Sprint, een verkorte race op de zaterdag die voor meer spektakel gedurende ene Grand Prix-weekend moest zorgen. Ondanks dat de meningen erover verdeeld zijn, garandeert F1-president en -CEO Stefano Domenicali dat het sprintformat uitgebreid zal worden. Volgens hem willen de meeste fans evenals de circuitpromotors meer sprintraces zien.

Het sprintformat begon in 2021 met drie weekenden. De kwalificatie bepaalde toen de grid van de Sprint en de Sprint bepaalde de grid van de Grand Prix. In 2022 veranderde de indeling van het weekend niet, maar wat wel veranderde is dat de snelste coureur van de kwalificatie werd gezien als degene met de pole position en de winnaar van de Sprint niet, ook al bepaalde de kwalificatie niet de grid van de Grand Prix. Sinds 2023 heeft de Sprint een eigen kwalificatiesessie. Max Verstappen heeft 12 van de tot nu toe 21 sprintraces gewonnen.

Artikel gaat verder onder video

Tien sprintweekenden vanaf 2027?

"Ik moet zeggen dat iedereen sprintweekenden wil, op een aantal oude, diehard fans na", begon Domenicali tegenover Autosport. "Promotors pushen voor dit format en de coureurs zijn er tegenwoordig ook in geïnteresseerd. Ik kom misschien wat provocerend over, maar vrije trainingen zijn alleen aantrekkelijk voor superspecialisten, maar mensen die meer actie willen zien, hebben liever een sprintweekend. Na de vrijdag is er meer te bespreken, dan is er een kwalificatie, maar ik begrijp dat het deel uit maakt van de F1-cultuur."

Volgens Autosport wil de Formule 1 vanaf 2027 tien sprintweekenden hebben. "Het is duidelijk welke kant we op willen: ik kan garanderen dat er over een paar jaar vraag zal zijn naar alle weekenden met hetzelfde format", vervolgde Domenicali. "Ik zeg niet dat we de MotoGP zullen volgen, waar elk weekend er een Sprint is - dat is een te grote stap. Ik zie het meer als een rijpingsproces dat een meer traditionalistische aanpak respecteert."

Related image

Gerelateerd