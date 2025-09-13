Afgelopen seizoen, toen Sergio Pérez bij Red Bull Racing op de schopstoel zat, werd ook de naam van Carlos Sainz genoemd. De Spanjaard gaf achteraf aan dat hij graag de sportieve uitdaging was aangegaan naast Max Verstappen en onthult bij DAZN dat zijn periode als teamgenoot van de Nederlander in 2015 zijn karakter sterker heeft gemaakt.

Sainz en Verstappen maakten in 2015 hun Formule 1-debuut bij Scuderia Toro Rosso. Het duo was destijds al enorm gewaagd aan elkaar, al werden beide mannen ook geplaagd door betrouwbaarheidsproblemen. Zo kende Sainz zeven uitvalbeurten, Verstappen had er vier aan zijn broek. In de resterende races was Verstappen echter negen keer in de top tien gefinisht, waarbij de twee vierde plaatsen in Austin en in Hongarije er bovenuit staken. Sainz wist uiteindelijk zes keer met punten afgevlagd te worden. Uiteindelijk eindigde Verstappen met 49 punten en de twaalfde plek in het kampioenschap, daar waar Sainz als vijftiende in het klassement stond.

Periode naast Verstappen was goed voor vorming karakter

Op de baan was het duo gewaagd aan elkaar, achter de schermen was er toch wel een felle rivaliteit, zo onthult Sainz. "Tegen iemand rijden met zoveel talent als Max, terwijl bovendien de hele Red Bull-omgeving hem ondersteunde, hielp en graag wilde dat hij die jonge belofte zou worden en terecht dachten dat hij dat zou zijn. Dat heeft mijn karakter enorm gevormd. En eerlijk gezegd heb ik er tegen hem ook geen slecht palmares aan overgehouden."

Het heeft hem dan ook gevormd: "In het Engels zeggen ze ‘character building’, wat volgens mij betekent… het scherpen van je karakter. Die jaren moesten mijn karakter echt bijschaven, omdat ik tegenover Max Verstappen stond die, zo denk ik, een van de besten uit de geschiedenis zal worden, zo niet de beste in de Formule 1. En mijn twee rookiejaren waren dus naast hem"

