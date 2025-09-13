Goed nieuws vanuit Zuid-Afrika, want de regering van het land gaat officieel een bod uitbrengen bij de Formule 1 om een Grand Prix te mogen organiseren. Dat heeft de minister van het kabinet laten weten. De wedstrijd moet plaatsvinden op het circuit van Kyalami.

F1 racet op vijf van de zes bewoonde continenten. FIA-president Mohammed Ben Sulayem zou graag Afrika bij de koningsklasse van de autosport willen betrekken, want het zou pas echt een wereldkampioenschap zijn als er op elk bewoond continent wordt geracet. Rwanda en Zuid-Afrika zijn de twee Afrikaanse landen die de grootste kans hebben op een plekje op de kalender. Rwanda heeft nog geen circuit, maar Zuid-Afrika wel. Kyalami organiseerde de Formule 1 tussen 1967 en 1985, nadat ze het stokje hadden overgenomen van Prince George Circuit in East London. De baan in Midrand, vlakbij Johannesburg, mocht nog twee keer de Zuid-Afrikaanse Grand Prix organiseren in 1992 en 1993.

Regering brengt bod uit

De Zuid-Afrikaanse regering heeft officieel besloten een bod uit te brengen om vanaf 2027 een Formule 1-race te kunnen organiseren op Kyalami. Het gaat om drie Grands Prix, dus tot en met 2029. Het kan zo de plek overnemen van de Dutch Grand Prix. Zandvoort verdwijnt namelijk na 2026.

"Het bod wordt volledig financieel ondersteund door de gerenommeerde Zuid-Afrikaanse particuliere sector en zal, indien succesvol, bijdragen aan het creëren van banen en economische ontwikkeling. Alleen al het feit dat Zuid-Afrika de kans krijgt om een bod uit te brengen voor een prestigieuze Formule 1-Grand Prix, bevestigt de positie van Zuid-Afrika als belangrijke speler op wereldniveau en schept vertrouwen in het land", vertelde Khumbudzo Ntshavheni, de minister van het presidentiële kabinet.

© SRO Motorsports Group | Kyalami tijdens de bekende 9-uursrace

Upgrade voor Kyalami

Kyalami is momenteel een FIA Grade 2-circuit, maar de internationale autosportbond heeft verbeteringen voor FIA Grade 1 goedgekeurd, zo liet circuiteigenaar Toby Venter weten. Dit zal gebeuren onder leiding van Apex Circuit Design, wat onder andere verantwoordelijk is geweest voor het ontwerp van de Miami Grand Prix. Het circuit zal zelf de kosten van de upgrade dragen. Het gaat naar schatting om werk dat 3 maanden zal duren voor een prijs van 4,5 tot 9 miljoen euro.

