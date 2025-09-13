Max Verstappen heeft zijn eerste kwalificatie in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) erop zitten. Hij werd zesde algemeen binnen de CUP3-klasse, maar onder de gastrijders, die met een teruggeschroefde bolide rijden, was de Red Bull F1-coureur het snelst.

Verstappen doet vandaag voor het eerst mee met een race op de Nürburgring Nordschleife. Hij moet dat doen met een teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport, omdat hij na een cursus en theorie-examen alleen nog Permit B heeft. Als hij 14 incidentvrije ronden kan rijden in de wedstrijd, dan kan hij Permit A aanvragen. Daarmee mag de viervoudig wereldkampioen racen met GT3-auto's op het beruchte Duitse circuit.

Snelste van de teruggeschroefde Porsches

De nummer-980 Porsche van Lionspeed GP waarmee Verstappen uitkomt, heeft 300pk in plaats van de normale 425pk. Dat hij binnen de CUP3-klasse algemeen niet de pole position kon pakken, is daarom geen verrassing. Hij zette een beste rondetijd neer van 10:21.591 en kwam achter de nummer-959-Sorg Rennsport, nummer-962-W&S Motorsport, nummer-940-Adrenalin, nummer-945-Renazzo en nummer-949-Sorg Rennsport Porsches terecht. Verstappen was wel het snelst in zijn klasse binnen de CUP3, degene voor gastrijders met minder pk die voor het Permit A gaan. Dat hij met zoveel minder vermogen slechts 15.376 seconden van de nummer-959-Sorg Rennsport afzat, is alsnog een knappe prestatie.

De 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van de NLS, begint om 12:00 uur vanmiddag.

