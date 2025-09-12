In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen is ondanks het vrije Formule 1-weekend in een raceauto gestapt, en wel op de Nordschleife. Daarnaast heeft de Nederlander een belangrijk bezoek gebracht aan de motorafdeling van Red Bull Racing, terwijl de FIA duidelijkheid geeft over de stand van zaken rond de mogelijke terugkeer van de V8-motoren. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 12 september.

FIA legt uit waarom vergadering over terugkeer V8-motoren niet door is gegaan

Nikolas Tombazis, directeur van de eenzitters bij de FIA, baalt ervan dat de vergadering over de eventuele terugkeer van de V8-motoren, die eerder deze week zou plaatsvinden, is afgeblazen. De Griek stelt dat er uiteindelijk toch niet genoeg draagvlak is voor de wijziging, hoewel hij tegelijkertijd benadrukt dat de gesprekken over de toekomst nog altijd openliggen. De hele verklaring van Tombazis lezen? Klik hier!

NLS verwacht drukte door debuut Verstappen en opent extra tribunes

De organisatie van de Nürburgring Langstrecken-Serie verwacht dit weekend veel fans rondom het circuit vanwege het bezoek van Max Verstappen, zo meldt De Telegraaf. Er worden daarom extra tribunes neergezet om de fans van een zitplek te voorzien. Alles lezen over het debuut van Verstappen in de NLS? Klik hier!

Schumacher had Verstappen direct GT3-licentie gegeven: 'Dit is echt gênant'

Max Verstappen gaat dit weekend zijn speciale rijbewijs halen om te mogen racen op de Nordschleife. Volgens Ralf Schumacher is het toch wel gênant dat de viervoudig kampioen zo’n speciaal bewijs moet behalen. De organisatie zou een beter figuur slaan als ze Verstappen direct een speciale vergunning hadden verstrekt. Lezen hoe Ralf Schumacher erin staat? Klik hier!

'Red Bull Racing en Cadillac steunen plan Ben Sulayem voor terugkeer V8-motor in F1'

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is voorstaander van de terugkeer van V8-motoren in F1, maar een insider van Auto, Motor und Sport stelt nu dat er slechts twee teams voorstander zijn van het idee. Hieronder valt het Red Bull Racing van Max Verstappen. Alles lezen over het plan? Klik hier!

Verstappen brengt met Mekies en Marko bezoekje aan motorafdeling Red Bull en Ford

Red Bull Racing gaat samen met Ford in 2026 zelf de motoren leveren, een grote uitdaging voor het team van Max Verstappen. De Nederlander besloot met andere topmannen van het team maar eens een bezoekje te brengen aan de motorafdeling. Alles lezen over het bezoek van Verstappen aan Red Bull Powertrains? Klik hier!

