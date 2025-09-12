close global

Ford and Red Bull

Verstappen brengt met Mekies en Marko bezoekje aan motorafdeling Red Bull en Ford

Lars Leeftink
Ford and Red Bull

Red Bull Racing gaat samen met Ford in 2026 zelf de motoren leveren, een grote uitdaging voor het team van Max Verstappen. De Nederlander besloot met andere topmannen van het team maar eens een bezoekje te brengen aan de motorafdeling.

Verstappen zit in een drukke periode na de zomerstop, deels door eigen toedoen. De Nederlander heeft twee succesvolle raceweekenden in F1 achter de rug door tweede te worden in Zandvoort en de race in Monza te winnen afgelopen weekend. Komend weekend gaat hij, nadat hij vrijdag zijn examen heeft gehaald, zijn debuut in een GT4-auto maken in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) in een poging later deze maand zijn debuut te maken in een GT3-auto.

Verstappen met Mekies en Marko naar fabriek Red Bull en Ford

Tussen het raceweekend in Monza en zijn debuut in een GT4-auto op de Nürburgring was Verstappen met teambaas Laurent Mekies en adviseur Helmut Marko op bezoek bij de motorafdeling van Red Bull en Ford, dat vanaf 2026 de nieuwe motoren gaat leveren voor het eerst in haar historie. Het is een grote stap voor het team, waardoor de drie belangrijkste mensen bij Red Bull het maar eens met eigen ogen gingen bekijken.

