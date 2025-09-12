De organisatie van de Nürburgring Langstrecken-Serie verwacht dit weekend veel fans rondom het circuit vanwege het bezoek van Max Verstappen, zo meldt De Telegraaf. Er worden daarom extra tribunes neergezet om de fans van een zitplek te voorzien.

De Red Bull-coureur heeft zich inmiddels bij zijn team, Lionspeed GP, gemeld. De Nederlander maakt dit weekend namelijk zijn debuut in de NLS. Verstappen zal dat doen in een GT4-auto, met als doel uiteindelijk een A-rijbewijs te behalen. Daarvoor moet hij minimaal 14 ronden afleggen zonder incidenten.

Organisatie opent extra tribunes

De organisatie verwacht veel toeschouwers die zich zaterdag bij het circuit zullen melden. De viervoudig kampioen trekt namelijk veel bekijks, en er worden ongeveer 50.000 fans verwacht. Daarom zijn er twee extra tribunes geopend, zo meldt de krant. Het gaat om de AMG-tribune en de Schwalbenschwanz, die normaal gesproken bij dit soort races gesloten zijn.

Voor Verstappen is de race op zaterdag uiteindelijk een formaliteit om de verplichte licentie te behalen, waarmee hij in GT3-auto's kan racen. Met zo’n licentie kan de Nederlander in de toekomst meedoen aan de befaamde 24 Uur van de Nürburgring, die hoog op zijn verlanglijstje staat.

Max getting ready to get into the car for the permit course with the instructor 🙂‍↔️ pic.twitter.com/8BQYVRYaJ9 — Ana 🦁 (@maxvcalloway) September 12, 2025

