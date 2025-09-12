NLS verwacht drukte door debuut Verstappen en opent extra tribunes
NLS verwacht drukte door debuut Verstappen en opent extra tribunes
De organisatie van de Nürburgring Langstrecken-Serie verwacht dit weekend veel fans rondom het circuit vanwege het bezoek van Max Verstappen, zo meldt De Telegraaf. Er worden daarom extra tribunes neergezet om de fans van een zitplek te voorzien.
De Red Bull-coureur heeft zich inmiddels bij zijn team, Lionspeed GP, gemeld. De Nederlander maakt dit weekend namelijk zijn debuut in de NLS. Verstappen zal dat doen in een GT4-auto, met als doel uiteindelijk een A-rijbewijs te behalen. Daarvoor moet hij minimaal 14 ronden afleggen zonder incidenten.
Organisatie opent extra tribunes
De organisatie verwacht veel toeschouwers die zich zaterdag bij het circuit zullen melden. De viervoudig kampioen trekt namelijk veel bekijks, en er worden ongeveer 50.000 fans verwacht. Daarom zijn er twee extra tribunes geopend, zo meldt de krant. Het gaat om de AMG-tribune en de Schwalbenschwanz, die normaal gesproken bij dit soort races gesloten zijn.
Voor Verstappen is de race op zaterdag uiteindelijk een formaliteit om de verplichte licentie te behalen, waarmee hij in GT3-auto's kan racen. Met zo’n licentie kan de Nederlander in de toekomst meedoen aan de befaamde 24 Uur van de Nürburgring, die hoog op zijn verlanglijstje staat.
Gerelateerd
Net binnen
NLS verwacht drukte door debuut Verstappen en opent extra tribunes
- 15 minuten geleden
- 2
Welke coureurs in F3 maken in 2027 kans op een stoeltje in F1?
- 54 minuten geleden
Verstappen meldt zich bij Lionspeed GP op de Nürburgring
- 1 uur geleden
Schumacher had Verstappen direct GT3-licentie gegeven: 'Dit is echt gênant'
- 2 uur geleden
- 3
In deze GT4-wagen gaat Verstappen dit weekend racen op de Nordschleife
- 3 uur geleden
Waarom Verstappen met een handicap rijdt tijdens debuut GT4 op Nürburgring
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus