Schumacher had Verstappen direct GT3-licentie gegeven: 'Dit is echt gênant'
Max Verstappen gaat dit weekend zijn speciale rijbewijs halen om te mogen racen op de Nordschleife. Volgens Ralf Schumacher is het toch wel gênant dat de viervoudig kampioen zo’n speciaal bewijs moet behalen. De organisatie zou een beter figuur slaan als ze Verstappen direct een speciale vergunning hadden verstrekt.
De interesse van de viervoudig kampioen in het langeafstandsracen is geen geheim. Door die interesse te uiten, heeft de Nederlander ook de nodige aandacht gegeven aan de raceklasse. Schumacher is van mening dat ‘racebeest’ Verstappen met zijn CV geen speciale cursus zou hoeven te volgen. De organisatie zou hem volgens hem direct zo’n vergunning moeten geven.
Discussies in Duitsland over vergunning Verstappen
In gesprek met Formel1.de legt de voormalig Formule 1-coureur uit: "Het probleem is dat mensen soms niet zo ruim denken, zeker in Duitsland. Ook degenen die hetzelfde proces moeten doorlopen. Ik zou Max Verstappen meteen een licentie geven, zonder hem verder instructies te geven over gevaarlijke punten op de baan." Daarbij wijst Schumacher simpelweg op de ervaring in de Formule 1: "Als andere coureurs dit kunnen, dan kan de beste coureur ter wereld het ook wel aan."
Gênant
De organisatie zou juist blij moeten zijn met iemand van het statuur van Verstappen, die aandacht schenkt aan de klasse. "Dat is eigenlijk het echte probleem. In plaats van dat men blij is dat Max de aandacht legt op de Nordschleife… Zeker als je weet wat er met andere coureurs daar is gebeurd, zou ik niet direct de moed hebben om dit te proberen. Mensen discussiëren al over zijn licentie, nog voordat hij er heeft gereden. Dat is echt gênant."
