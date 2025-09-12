Nikolas Tombazis, directeur van de eenzitters bij de FIA, baalt ervan dat de vergadering over de eventuele terugkeer van de V8-motoren, die eerder deze week zou plaatsvinden, is afgeblazen. De Griek stelt dat er uiteindelijk toch niet genoeg draagvlak is voor de wijziging, hoewel hij tegelijkertijd benadrukt dat de gesprekken over de toekomst nog altijd openliggen.

Komend seizoen krijgt de Formule 1 te maken met nieuwe wagens en nieuwe motoren. De powerunits zullen zeer complex zijn en leunen sterk op de elektrische componenten. Red Bull Racing, maar ook Ferrari, zouden voorstander zijn van goedkopere power-units die bovendien meer geluid maken. Afgelopen dinsdag zou er aanvankelijk een vergadering plaatsvinden om te praten over de eventuele terugkeer van de V8-motoren, maar die afspraak is uiteindelijk afgeblazen.

Draagvlak ontbreekt momenteel

Tegenover PlanetF1 legt Tombazis uit dat er breed draagvlak nodig is voor een terugkeer, anders hoeft er niet over gepraat te worden. "De reglementen volgen een cyclus van vijf jaar en ik denk daarom dat eventuele wijzigingen brede consensus moeten krijgen. Ja, er zijn discussies geweest over mogelijke wijzigingen voor ’29, en daarbij waren ook de fabrikanten van de krachtbronnen betrokken. De reden dat de vergadering werd uitgesteld, is dat duidelijk werd dat er niet genoeg consensus zou zijn. Het zou verkeerd zijn om iemand onder druk te zetten, terwijl er al aanzienlijke investeringen zijn gedaan in een bepaalde cyclus van reglementen."

Gesprekken over toekomst worden wel weer hervat

Vooral Honda en Audi zouden tegen de terugkeer zijn. Zij geven aan dat er veel geld is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de motoren die komend jaar in de wagens zitten en dat die investering moet worden terugverdiend. Dr. Helmut Marko stelde dat die bedragen overigens voor elke motorfabrikant hetzelfde zijn en dat dit dus geen geldig argument is. Voorlopig liggen de gesprekken stil, hoewel er uiteindelijk toch weer over de toekomst moet worden gesproken. "Dat gezegd hebbende, blijft de discussie over de toekomst natuurlijk open," aldus Tombazis.

