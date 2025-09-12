Volgens Robert Doornbos lijkt het geregisseerd van McLaren in Monza bijna op matchfixing. De Rotterdammer is van mening dat McLaren zich niet direct moet bemoeien met de titelstrijd tussen Oscar Piastri en Lando Norris en verwacht dat het nog een keer gaat 'exploderen'.

Afgelopen weekend in Monza greep McLaren in. Het gebeurde nadat Norris aangaf dat Piastri, die op dat moment achter hem lag, wel eerder mocht pitten dan hij. Daar kwam wel een belangrijke kanttekening bij, want Piastri mocht hem niet undercutten. Een rondje later kwam Norris zelf binnen, maar met een pitstop van 5,9 seconden was P2 alsnog naar de Australiër gegaan. Piastri kreeg over de boordradio het verzoek om Norris er voorbij te laten gaan en hoewel hij zijn ongenoegen kenbaar maakte, gaf hij uiteindelijk toch gehoor aan de opdracht.

Team moet zich niet bemoeien met kampioenschap

Doornbos legt in The Pit Talk Podcast uit dat McLaren zich niet moet bemoeien met de strijd om de titel: "Allereerst is het natuurlijk het wereldkampioenschap Formule 1. Dit is niet iets dat je zomaar even kan regisseren. De spanning die er zit tussen teamgenoten die knokken voor een titel. Het belangrijkste kampioenschap is natuurlijk het constructeurskampioenschap, dat gaan ze sowieso winnen."

McLaren lijkt voorkeur voor Norris te hebben

Door het ingrijpen heeft Doornbos het gevoel gekregen dat McLaren de voorkeur geeft aan Norris: "Je krijgt een beetje het gevoel dat Norris 'the chosen one' is voor Zak Brown. Hij zou in een positie, als CEO, moeten zitten dat het niet uitmaakt wie van de twee kampioen wordt. Moge de beste winnen." Wel heeft McLaren ingegrepen en Doornbos ziet het als matchfixing: "Maar probeer het niet te regisseren. Het lijkt een beetje op matchfixing, als je het mij vraagt. Het is gewoon onderdeel van het racen. Je maakt een pitstop. Het zijn dezelfde groep mensen, die altijd een goede pitstop willen afleveren. In dit geval ging het mis met de man die linksvoor stond en dat kostte hun drie seconden."

Het gaat momenteel nog prima tussen Norris en Piastri, maar Doornbos stelt dat die situatie niet lang houdbaar is met dit soort beslissingen: "McLaren probeert de vrede te bewaren, maar dit gaat een keer exploderen."

