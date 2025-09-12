In deze GT4-wagen gaat Verstappen dit weekend racen op de Nordschleife

Hoewel er dit weekend niet geracet wordt in de Formule 1, maakt Max Verstappen zich wel op voor actie op de baan. De Nederlander debuteert dit weekend namelijk in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) en de wagen waarin hij dat gaat doen, is al gespot.

Verstappen heeft zijn liefde voor het langeafstandsracen dit jaar al diverse keren uitgesproken. De 24 uur van de Nürburgring staat dan ook hoog op zijn lijstje, maar om daar uiteindelijk aan mee te mogen doen, moet ook Verstappen beschikken over speciale licenties.

Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport

De Nederlander stapt dit weekend in een Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Daarmee moet Verstappen minimaal 14 ronden afleggen, zonder incidenten, om in aanmerking te komen voor een GT3-licentie.

