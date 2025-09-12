Herbert kiest niet voor Hadjar als teamgenoot Verstappen: 'Bortoleto heeft mijn voorkeur'
Herbert kiest niet voor Hadjar als teamgenoot Verstappen: 'Bortoleto heeft mijn voorkeur'
Johnny Herbert, voormalig F1-coureur en steward van de FIA, heeft zich uitgesproken over wie er in 2026 teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing moet worden. Volgens hem is dat niet Isack Hadjar, maar een andere jonge coureur van een ander team: Gabriel Bortoleto.
Tegenover Racing Tipster stelt Herbert dat hij eerder voor Bortoleto zou gaan in 2026 als teamgenoot van Verstappen dan Hadjar, die momenteel als favoriet wordt gezien. "Ik geef het voordeel van de twijfel aan Bortoleto, in plaats van Hadjar. Hij is in achtereenvolgende jaren kampioen geworden in de Formule 3 en in de Formule 2." Bortoleto heeft echter nog een contract tot eind 2026 bij Sauber, dat volgend jaar Audi zal worden.
Herbert ziet mentor voor Bortoleto die Hadjar niet heeft
Waarom Bortoleto nu al een betere coureur en optie is voor Red Bull, komt volgens Herbert door het feit dat hij veel kan leren van manager en concurrent in het middenveld Fernando Alonso. "Wat Oscar Piastri heeft met Mark Webber, heeft hij met Alonso. Hij kan hem misschien net dat kleine beetje extra geven waardoor hij zich kan verbeteren. Aan de andere kant heeft Hadjar niet zo iemand achter zich, hij moet het allemaal zelf uitvinden."
Herbert over Bortoleto
Herbert vervolgt: "Bortoleto vecht op de baan met Alonso, een van de besten ooit, en hij leert daardoor beter racen. En na de race hebben ze het er dan met elkaar over. Dat geeft Bortoleto net dat kleine beetje extra, maar verder is hij zelf ook indrukwekkend, en dat in een auto die niet zo goed is als de RB."
