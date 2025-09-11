Dat Max Verstappen na of tijdens zijn actieve Formule 1-carrière al een stap wil zetten richting het langeafstandsracen, is inmiddels wel bekend. Toch heeft de Nederlander niet de ambitie om ooit de Indy 500 of de Dakar Rally te rijden. In gesprek met Mundo Deportivo legt hij uit waarom.

Verstappen begon op 17-jarige leeftijd aan zijn Formule 1-loopbaan bij Scuderia Toro Rosso. Bijna tien jaar later heeft de Nederlander al vier wereldtitels en 66 overwinningen op zijn naam staan. Toch koestert de Red Bull-coureur ook ambities buiten de Formule 1, waarvan hij naar verwachting aanstaande vrijdag zijn eerste stappen zal zetten. Hij wordt in verband gebracht met een rit op de Nürburgring om daar zijn licenties te behalen voor de Nürburgring Langstrecken-Serie.

'Indy 500 en Dakar niet interessant'

Verstappen heeft echter nooit interesse getoond in IndyCar en ook de Dakar Rally is voor hem nooit een optie geweest. Tegenover het medium zegt hij: "Het interesseert me eigenlijk niet. Ik vind het leuk om ernaar te kijken, maar het is niet het soort races dat ik na de Formule 1 zou willen doen."

Hoewel de Nederlander altijd heeft benadrukt dat hij niet in de autosport zit voor de records, kan hij zich in een bijzonder rijtje voegen als hij ooit de 24 Uur van Le Mans wint én ook de Indy 500 op zijn naam schrijft. Met die twee zeges zou hij de Triple Crown van de autosport compleet maken. Tot op heden is alleen tweevoudig Formule 1-kampioen Graham Hill daarin geslaagd. De Engelsman won in 1966 de Indy 500, in 1972 de 24 Uur van Le Mans en schreef bovendien vijf keer de Grand Prix van Monaco op zijn naam.

