Remy Ramjiawan

Maandag 24 april 2023 07:01

Regerend Formule E-kampioen Stoffel Vandoorne ziet maandag Ferrari-reservecoureur Robert Shwartzman in zijn DS Penske-bolide stappen. De Russisch-Israëlische coureur doet mee aan de rookietest in de Formule E en de Belg heeft nog wel wat tips voor hem.

Niet alleen Shwartzman komt in actie tijdens de rookietest. Ook voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat en Felipe Drugovich zullen onder anderen in actie komen. Het is dé mogelijkheid voor coureurs om zich in de kijker te spelen bij een Formule E-team. Drugovich is momenteel de reserverijder van Aston Martin en meer dan ontwikkelings- en simulatiewerk zit er dit jaar niet voor de regerend Formule 2-kampioen in.

Advies voor Shwartzman

Vandoorne heeft in zijn carrière ook twee jaar lang fulltime Formule 1 gereden en adviseert Shwartzman. "Formule E is echt heel iets anders dan de normale categorieën. Dus je moet vooral 'open-minded' zijn in het begin en vooral veel luisteren naar wat het team tegen je zegt en wat de engineers tegen je zeggen", zo legt de regerend Formule E-kampioen uit bij GPFans.

Daar waar sommige raceklassen nog iets herkenbaars hebben, telt dat volgens Vandoorne niet in de Formule E. Het is volgens hem dan ook echt een klasse apart. "Het is namelijk zo'n complex kampioenschap, met zoveel complexe systemen die op de auto zitten. Het is niet gemakkelijk om als rookie hier aan te komen en alles te begrijpen", aldus Vandoorne.