Grote interne problemen bij Mercedes? 'Het heeft de sfeer geen goed gedaan'
Voormalig F1-coureur en huidig analist Martin Brundle is van mening dat George Russell dit seizoen behoorlijk geraakt is door alle speculaties rond een mogelijke komst van Max Verstappen naar Mercedes.
Russell werd dit jaar de nieuwe leider bij Mercedes na het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari. Samen met rookie Kimi Antonelli voert hij de strijd aan om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Toch kwam zijn toekomst bij Mercedes voor de zomer nog onder vuur te liggen, toen er hardnekkige geruchten gingen dat Mercedes Verstappen wilde losweken bij Red Bull.
George zoekt vastigheid
Een eventuele overstap van de viervoudig wereldkampioen zou betekenen dat Russell, en niet Antonelli, zijn plek had moeten opgeven. Uiteindelijk koos Verstappen ervoor om ten minste tot volgend jaar bij Red Bull te blijven, waardoor de rust voorlopig terugkeerde in Brackley. Toch gelooft Brundle dat de onzekerheid zijn weerslag heeft gehad. Tijdens de uitzending van Sky Sports F1 in Monza zei hij: "Ik had George allang vastgelegd. Want George is niet gelukkig, dat zie je duidelijk. Hij voelt zich best wel geraakt door al dat Max-gedoe in de zomer."
Antonelli nog steeds in beeld
Volgens hem had Mercedes veel onrust in eigen huis kunnen vermijden. "Als je kijkt naar de kalmte bij McLaren en andere teams, dan zie je dat Mercedes zelf problemen in de rijderslijn heeft ingebracht. Het heeft de sfeer geen goed gedaan." Mercedes lijkt het huidige duo voorlopig te behouden, al moet een nieuw contract voor Russell nog worden afgerond. Antonelli, die wisselvallig presteert en ook in Monza worstelde, ligt inmiddels zelf onder een vergrootglas. Brundle ziet echter nog steeds toekomst in de jonge Italiaan. Op de vraag of hij Antonelli zou houden, antwoordde hij: "Ik zou hem nemen."
