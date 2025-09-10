Johan Derksen en René van der Gijp hielden het niet meer toen bij het televisieprogramma Vandaag Inside het hoofd van voormalig F1-coureur Robert Doornbos ter sprake kwam. Van der Gijp vindt namelijk dat Doornbos een bijzonder groot hoofd heeft en dat bracht hij met veel geschater ter tafel.

Bij Vandaag Inside, geregisseerd door het welbekende trio Wilfred Genee, Derksen en Van der Gijp, komen vaak de meest uiteenlopende onderwerpen ter sprake. Ditmaal was ook de Formule 1 onderwerp van gesprek en daarom had de redactie oud-coureur en analist Giedo van der Garde uitgenodigd als gast. Maar zoals Van der Garde waarschijnlijk wel had verwacht, kon het niet lang serieus blijven aan tafel. Op het moment dat Van der Gijp het even over Doornbos wilde hebben, was het gedaan met de serieuze toon. "Met dat grote hoofd, hoe heet ie ook alweer?", zo vroeg Van der Gijp aan Van der Garde. "Robert Doornbos", luidde het antwoord.

Van der Gijp neemt Doornbos op de hak bij Vandaag Inside

"Die heeft zo'n heel groot hoofd", zo probeerde Van der Gijp, bijgestaan door een hoop gelach, zijn verhaal te vervolgen. "Hahaha, maar die heeft wel geracet vroeg, he. Deed ie dat dan zonder helm? Haha." Van der Garde probeerde er nog enigszins serieus op in te haken, maar tevergeefs. "Nee, nee, maar...", stamelde hij, alvorens hij alweer werd onderbroken door Van der Gijp. "Hij was zeker de enige die geen helm op hoefde, haha", zo klonk het. "Nee, maar hij had wel een speciale helm", reageerde Van der Garde. Ook Derksen hield het zichtbaar niet meer: "Hij is met een helm geboren."

