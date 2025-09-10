McLaren zorgde voor een hoop commotie bij de F1 Grand Prix van Italië. Oscar Piastri moest namelijk een plek teruggeven aan Lando Norris, terwijl de twee teamgenoten verwikkeld zijn in een strijd om het wereldkampioenschap. Bernie Ecclestone, voormalig Formule 1-magnaat, voelt dat ze liever Norris als kampioen willen.

De twee McLaren-coureurs bleven erg lang buiten op het setje banden waarmee ze waren gestart. Alleen op die manier konden ze nog Max Verstappen verslaan op het Autodromo Nazionale Monza, maar de safety car waar McLaren op hoopte, kwam uiteindelijk niet. Norris stopte een ronde later dan Piastri, maar verloor meerdere seconden, omdat het linkervoorwiel niet vastzat. Het was de Australiër die op de tweede positie terechtkwam, maar hem werd al gauw over de boardradio verteld om Norris de plek terug te geven. Zo liep Piastri niet 3 punten uit in de tussenstand, maar liep Norris juist 3 punten in.

Mislukte pitstop hoort nou eenmaal bij de sport

"Ze praten constant over eerlijkheid", begon Ecclestone bij Blick. "Maar is het eerlijk voor Piastri dat hij bestraft wordt vanwege een fout die door het team gemaakt is? Nee. Je begint langzaamaan het gevoel te krijgen dat McLaren liever Lando Norris als kampioen wil zien. Foutjes zoals een mislukte pitstop, evenals een ontplofte motor of een gebroken ophanging zijn zeldzamer geworden, maar ze maken nog altijd deel uit van de sport."

Principes van McLaren

McLaren-teambaas Andrea Stella vertelde tegenover de aanwezige media op Monza: "Het gaat niet alleen om eerlijkheid, maar ook om consistentie met onze principes. Hoe het kampioenschap zich ook afspeelt, het is belangrijk dat het kampioenschapsgevecht plaatsvindt binnen de principes en de normen en waarden van het racen die we bij McLaren hebben, wat we gecreëerd hebben samen met onze coureurs."

