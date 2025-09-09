Max Verstappen zag tijdens de F1 Grand Prix van Italië in Monza dat McLaren na een slechte pitstop besloot Oscar Piastri teamorders te geven en Lando Norris erlangs te laten voor P2. Verstappen weet wel wat hij had gedaan als hij in de schoenen van Piastri had gestaan.

Verstappen had het zelf even aan de stok met Norris tijdens de start van de race en moest zelfs even P1 aan de Brit geven, waarna hij Norris weer inhaalde en uiteindelijk negentien seconden weg zou rijden voor de overwinning. Daarachter hoopte McLaren vooral op een safety car die uiteindelijk niet zou komen. Nadat Verstappen zijn pitstop had gemaakt en het gat dat nodig is om een 'gratis' pitstop te maken onder de safety car dicht was gereden door Verstappen, besloten allebei de coureurs naar binnen te gaan.

McLaren en teamorders

McLaren besloot Norris te laten kiezen tussen of hij eerst wilde stoppen of dat Piastri eerst mocht gaan. Norris liet Piastri eerst gaan en zijn pitstop was goed. Vervolgens was Norris een rondje later aan de beurt, maar zijn pitstop duurde veel langer. Daardoor kwam Norris achter Piastri weer op de baan. De Australiër kreeg vervolgens te horen dat hij de positie terug moest geven, iets wat hij onder protest deed. Norris werd zo tweede, Piastri derde.

Verstappen over teamorders

Tijdens zowel de persconferentie van de top drie als bij Viaplay wilde de Nederlander niet ingaan op wat er was gebeurd bij McLaren, wat hij vond van de teamorders en hoe hij had gereageerd. Bij ServusTV liet hij zich echter wel uit de tent lokken. Daar werd de Nederlander gevraagd naar wat hij had gedaan als hij Piastri was geweest. De reactie van de Nederlander was kort en duidelijk: "Ik had het niet gedaan", doelt de Nederlander op het teruggeven van P2 door Piastri wegens de slechte stop van Norris.

