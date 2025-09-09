Bij de constructeurs kan het volgende week tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan al beslist gaan worden door McLaren, dat ondanks de zege van Max Verstappen en Red Bull Racing in Monza dominant is in dit kampioenschap. De FIA bracht na de race de officiële stand bij de constructeurs naar buiten.

Doordat Verstappen de race in Monza won, liep Red Bull vijf punten in op Ferrari dat met twee coureurs in de top tien eindigde. Op Mercedes werd echter met meer ingelopen: dertien punten. McLaren liep weer uit, iets wat elk weekend wel het geval is, en kan in Azerbeidzjan wereldkampioen bij de constructeurs worden als het negen punten meer scoort dan Ferrari. Williams liep uit op Aston Martin (puntloos) en Racing Bulls (een puntje afgelopen weekend), terwijl Sauber vier punten uit is gelopen op Haas en Alpine.

Stand constructeurs na GP Italië

# Team Punten 1 McLaren F1 team 617 2 Ferrari 280 3 Mercedes 260 4 Red Bull Racing 239 5 Williams 86 6 Aston Martin 62 7 Racing Bulls 61 8 Sauber 55 9 Haas 44 10 Alpine 20

