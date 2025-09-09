close global

A straight faced Zak Brown is flanked by a smiling Oscar Piastri and Lando Norris

McLaren kan tijdens de eerstvolgende race het wereldkampioenschap Formule 1 al beslissen

McLaren kan tijdens de eerstvolgende race het wereldkampioenschap Formule 1 al beslissen

Jan Bolscher
A straight faced Zak Brown is flanked by a smiling Oscar Piastri and Lando Norris

Het Formule 1-team van McLaren kan in Bakoe tijdens het eerstvolgende raceweekend al beslag leggen op het constructeurskampioenschap. En die kans is zelfs behoorlijk groot.

Het team van McLaren kent een bijzonder sterk seizoen. Na zestien races heeft de Britse formatie twaalf overwinningen op haar naam staan - zeven voor Oscar Piastri en vijf voor Lando Norris - waarmee het totaal aantal punten op 617 staat. Het gat naar de nummer twee in het klassement, is gigantisch. Ferrari staat met 280 punten op de tweede plaats, gevolgd door Mercedes met 260 punten en Red Bull Racing met 239 punten. Het verschil tussen de nummer één en twee, is dus 337 punten.

Na het eestvolgende raceweekend in Bakoe zijn er nog 346 punten te verdelen in het constructeurskampioenschop. 301 punten er Grand Prix, en nog eens 45 in de resterende drie sprintraces. Als McLaren de voorsprong in Bakoe dus uit weet te breiden naar 346 punten, zijn ze voor Ferrari niet meer te achterhalen. Het aantal overwinningen (12 voor McLaren, 0 voor Ferrari) kan namelijk niet meer in het voordeel van de Italiaanse grootmacht uitpakken.

Hoe kan McLaren in Azerbeidzjan constructeurskampioen worden?

Maar dan zit er nog één klein addertje onder het gras voor McLaren: het team van Mercedes. De Duitse grootmacht staat met 260 punten op de derde plaats. Als McLaren in Bakoe al feest wil vieren, mogen zij daar niet meer dan elf punten inlopen op McLaren. Dus samengevat:

McLaren wordt in Azerbeidzjan constructeurskampioen als er negen punten wordt uitgelopen op Ferrari, en Mercedes niet meer dan elf punten inloopt.

McLaren

