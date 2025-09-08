Yuki Tsunoda had het tijdens de F1 Grand Prix van Italië aan de stok met Red Bull-collega Liam Lawson. De Japanner was kwaad op de coureur van zusterteam Racing Bulls en noemde het een onnodige actie. Lawson is nu met een reactie gekomen op de ruzie met Tsunoda.

Lawson ving de wedstrijd op het Autodromo Nazionale Monza aan als achttiende. Hij wisselde heel vroeg van de softs naar de harde compound. Dankzij deze undercut won de Nieuw-Zeelander een aantal posities, maar die zou hij op de baan weer kwijtraken, omdat hij minder snelheid had op zijn oudere banden. Tsunoda poogde hem in te halen bij de Variante della Roggia, maar zijn rechterachterwiel raakte het linkervoorwiel van Lawson en ze schoten allebei rechtdoor. Ze zouden geen punten scoren. De Red Bull eindigde als dertiende, één plekje voor de Racing Bulls.

Tsunoda ziet onnodig actie

"Ik bedoel, het eerste deel ging goed, maar daarna werd ik afgeleid door die vent die nog niet eens voor de punten vocht", vertelde Tsunoda tegenover de aanwezige media. Hij vond dat Lawson zijn race had verpest. "Ik heb zoveel schade opgelopen dat ik moest vertragen en daardoor weinig tempo had - eerlijk gezegd erg frustrerend. Ik vocht voor de punten. Een heel onnodige actie van Lawson, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen."

Lawson haalt zijn schouders op

"Er was eigenlijk niks aan de hand", legde een veel kalmere Lawson uit. "Hij haalde me in de eerste bocht in, ik probeerde hem terug te pakken in bocht vier. Ik had echter geen ruimte meer aan de rechterkant, dus we raakten elkaar in de chicane. Ik heb vervolgens de plek teruggegeven. Het was een frustrerende race. We probeerden een gokje te wagen door op de zachte band te beginnen, maar dat werkte eigenlijk niet."

