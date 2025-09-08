Gabriel Bortoleto heeft groot aanzien voor Max Verstappen. Dat bleek nog maar eens toen de Sauber-coureur in Monza over de radio te horen kreeg dat de Nederlander de race had gewonnen.

Max Verstappen schreef zondag een bijzonder dominante overwinning op zijn naam. De Red Bull Racing-coureur was in de Grand Prix van Monza een klasse apart en kwam met een grote voorsprong als eerste over de streep. In de openingsfase moest Verstappen het gevecht aangaan met Lando Norris, maar toen hij eenmaal weer aan de McLaren voorbij was, verdween de viervoudig wereldkampioen in hoog tempo aan de horizon.

Artikel gaat verder onder video

Boordradio Bortoleto na overwinning Verstappen

Het optreden van Verstappen maakte grote indruk bij fans, analisten en experts. Maar ook bij collega's. Zo blijkt uit de boordradio van Gabriel Bortoleto na afloop van de race: "Holy shit, heeft Max gewonnen?", klinkt het, waarna zijn race-engineer de podiumklanten opnoemt. "Dat is gekkenwerk. Deze gast..." Verstappen en Bortoleto kunnen het goed met elkaar vinden. De jonge Braziliaan verrijdt dit jaar zijn eerste seizoen in de Formule 1 en heeft al meer dan eens advies gevraagd aan de Red Bull Racing-coureur.

Gerelateerd