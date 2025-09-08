Naast het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris in de eerste bocht van de F1 Grand Prix van Italië in Monza, ging het ook veel over de teamorders bij McLaren waar Oscar Piastri dit keer het slachtoffer van was.

Verstappen begon met Norris vanaf P1 en zou eigenlijk alleen tijdens de eerste paar rondjes uitgedaagd worden door Norris, die zelfs even P1 over zou nemen nadat Verstappen hem die gegeven had wegens een dreigende penalty. Toen Verstappen er echter weer langs was, was de enige hoop van McLaren nog een safety car. Toen die niet kwam, was het wat betreft de zege voorbij en ging de focus naar het managen van Piastri en Norris. Dit ging niet helemaal volgens plan.

Piastri en Norris

Norris reed flink wat seconden voor Piastri en was op weg naar P2 in de race. De afspraak die werd gemaakt rondom de pitstops aan het einde van de race was dan ook dat Norris voor Piastri zou eindigen en Piastri daarom als eerste naar binnen zou gaan. Daar waar de pitstop van Piastri goed ging, werden er bij die van Norris fouten gemaakt. McLaren besloot uiteindelijk de coureurs via een teamorder weer om te draaien, waardoor Norris P2 werd en Piastri P3. Na afloop kreeg ook Verstappen vragen over de teamorders, maar kon hij vooral toekijken hoe tijdens de persconferentie Norris en Piastri er veel vragen over kregen.

Max Verstappen loving the questions about the McLaren swap in the post-race press conference 🤣🤣 pic.twitter.com/guERAzCqnq — Luke Smith (@LukeSmithF1) September 7, 2025

