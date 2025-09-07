Max Verstappen won de F1 Grand Prix van Italië in Monza door Lando Norris en Oscar Piastri ruim te verslaan, maar achteraf ging het vooral over het moment bij de start met Norris. De fans kozen, zo bleek bij de podiumceremonie, hun kant.

Verstappen en Norris stonden bij de start op de eerste rij naast elkaar, waarbij Norris een betere start had en al snel naast Verstappen zat. De Nederlander drong Norris vervolgens op het gras, waarna hij de chicane niet haalde en buiten de baan P1 behield. Norris vond de actie van 'idioot' Verstappen oneerlijk, iets waar Red Bull het mee eens was. De Nederlander gaf P1 aan Norris, maar even later pakte hij die meteen weer terug en reed hij weg voor een eenvoudige zege.

Fans laten zich horen tijdens podiumceremonie

Aangezien Norris tweede werd, stonden zowel Verstappen als Norris op het podium en kregen de fans bij de altijd fantastische podiumceremonie de kans om hun mening te laten gelden. Daar waar eerder al bleek dat Norris boegeroep ontving, was het Verstappen die zowel tijdens zijn aankomst op het podium als tijdens het volkslied met luid gejuich werd ontvangen. Tijdens het Nederlands volkslied zongen de fans zelfs 'Tudududu, Max Verstappen', waardoor het wel duidelijk was dat de fans aan de kant van Verstappen stonden. Er waren jaren dat dit andersom was.

