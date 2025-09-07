Piastri onthult waarom hij de plek terug gaf aan Norris op Monza
Piastri onthult waarom hij de plek terug gaf aan Norris op Monza
Oscar Piastri had als tweede kunnen finishen tijdens de Grand Prix van Italië, maar besloot vlak voor het einde zijn positie af te staan aan Lando Norris. Het was een teamorder vanuit McLaren, waarvan de logica leek te ontbreken. Toch is Piastri niet boos, want hij begrijpt waarom het team dat gedaan heeft.
Toen Verstappen als leider in de wedstrijd als eerste een pitstop maakte en wisselde naar de harde band, besloot McLaren met beide coureurs - die toen op plek twee en drie reden - een alternatieve strategie toe te passen; zij kozen voor de softband in de slotfase van de race. Eerst haalden zij Piastri binnen en dat werd een pijlsnelle stop van onder de twee seconden. Daarna volgde Norris, maar zijn pitstop liep in de soep en duurde meerdere seconden. Hierdoor kon Piastri hem voorbij steken en was Norris zijn felbegeerde tweede plek kwijt. McLaren maakte vervolgens een opmerkelijke keuze en gaf Piastri de teamorder om Norris voorbij te laten. Een bijzondere beslissing van het team, maar Piastri bleef opvallend kalm - en legt nu uit waarom.
Piastri legt uit waarom hij Norris de tweede plaats schonk op Monza
Na afloop van de race had menigeen een geïrriteerde Piastri bij de pers verwacht. De Australiër strijdt namelijk om de titel en had kunnen uitlopen op rivaal en teamgenoot Norris. Dit gebeurde echter niet, want Piastri moest zijn tweede plek teruggeven aan Norris. Bij F1 TV legt Piastri uit waarom. "Ja, ik bedoel, er zijn duidelijk goede redenen om terug te wisselen", zo vertelt hij. "Lando kwalificeerde zich voor mij, lag de hele race ook voor, dus ja, ik snap dat." Maar de Australiër erkent wel dat er even intern een aantal dingen moeten woorden doorgesproken. "Er zijn gewoon een paar dingen die we moeten bespreken", zo besluit hij.
Norris loopt iets in op Piastri in F1 WK-stand
Doordat Norris zodoende als tweede over de streep kwam, loopt hij een klein beetje in op Piastri in de strijd om het kampioenschap. Het verschil is nu 31 punten in het voordeel van de Australiër. Piastri heeft nu 324 punten, Norris 293. Verstappen volgt op de derde positie met 230 punten. Op gepaste afstand volgt op plek vier dan George Russell, de Mercedes-coureur heeft 194 punten.
