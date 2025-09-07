close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
start, verstappen, monza, norris

McLaren neemt controversiële beslissing, Verstappen wint in Monza | GPFans Race Day

McLaren neemt controversiële beslissing, Verstappen wint in Monza | GPFans Race Day

Lars Leeftink

Max Verstappen was in Monza een maatje te groot voor de concurrentie en wist comfortabel naar de zege te rijden. Lando Norris werd met de nodige controversie tweede en klassementsleider Oscar Piastri moest genoegen nemen met P3 op het podium van de Grand Prix van Italië.

Gerelateerd

Max Verstappen McLaren Lando Norris Monza Grand Prix van Italië

Net binnen

Verstappen krijgt steun van Italiaanse fans tijdens podiumceremonie na incident met Norris
Verstappen in Monza

Verstappen krijgt steun van Italiaanse fans tijdens podiumceremonie na incident met Norris

  • 37 minuten geleden
  • 1
 Norris achter de schermen over incident met Verstappen: 'Dat is geen penalty?'
Norris vs Verstappen

Norris achter de schermen over incident met Verstappen: 'Dat is geen penalty?'

  • 1 uur geleden
  • 11
 Red Bull kan strijd weer aan met McLaren na 'magische' oplossing Verstappen
Red Bull Racing

Red Bull kan strijd weer aan met McLaren na 'magische' oplossing Verstappen

  • 1 uur geleden
  • 12
 Norris ontvangt boegeroep tijdens podiumceremonie na incident met Verstappen in Monza
Norris en Verstappen

Norris ontvangt boegeroep tijdens podiumceremonie na incident met Verstappen in Monza

  • 2 uur geleden
  • 3
 Piastri biedt Verstappen 15 dollar om geheim Red Bull in Monza te onthullen
Verstappen ft. Piastri

Piastri biedt Verstappen 15 dollar om geheim Red Bull in Monza te onthullen

  • 2 uur geleden
  • 2
 F1 Driver Of The Day 2025: Verstappen met overmacht gekozen in Italië
Driver Of The Day

F1 Driver Of The Day 2025: Verstappen met overmacht gekozen in Italië

  • 2 uur geleden
  • 34
Meer nieuws

Veel gelezen

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x