McLaren neemt controversiële beslissing, Verstappen wint in Monza | GPFans Race Day
Max Verstappen was in Monza een maatje te groot voor de concurrentie en wist comfortabel naar de zege te rijden. Lando Norris werd met de nodige controversie tweede en klassementsleider Oscar Piastri moest genoegen nemen met P3 op het podium van de Grand Prix van Italië.
