Piastri pakt belangrijke punten in Monza maar ziet probleem: 'Race voelde soms eenzaam'
Oscar Piastri pakte in de Grand Prix van Italië een derde plaats achter winnaar Max Verstappen en teamgenoot Lando Norris. Na afloop keek de Australiër kritisch terug op zijn optreden, maar hij benadrukte dat hij ondanks alles blij is met het resultaat.
"Er valt nog genoeg te leren. Ik ben positief over de vooruitgang die we boeken en we proberen volgend weekend gewoon weer beter te zijn", zei Piastri. De McLaren-coureur lichtte ook de strategie toe: "We bleven zo lang mogelijk buiten, in de hoop te profiteren van een safety car. Maar Max kwam weer binnen ons pit-window terecht… en dat kleine incidentje aan het eind, maar dat is verder prima."
Lastig begin van de wedstrijd
Vooral het begin was lastig, gaf Piastri toe: "Het was een moeilijk begin, misschien niet mijn beste eerste paar ronden." Daarna viel de race voor hem wat stil: "Toen ik eenmaal de posities had gepakt, werd het eigenlijk een vrij eenzame race. Maar ik ben blij met de punten; die neem ik graag mee." Met zijn derde plek hield Piastri stevige punten over aan een weekend waarin McLaren even hoopte Verstappen te kunnen bedreigen, maar uiteindelijk is het tóch diegene die maar bewijst waarom hij de regerend wereldkampioen is.
