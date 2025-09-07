Wolff op zijn hoede door wankelende Antonelli: 'Meer moeilijke momenten dan verwacht'

Het weekend van Kimi Antonelli in Monza laat zien hoe grillig de overstap van de junioren naar de Formule 1 kan zijn. De jonge Italiaan kreeg in de trainingen en kwalificatie al meteen te maken met grote uitdagingen, en dat zorgt ook bij Mercedes-teambaas Toto Wolff voor de nodige hoofdbrekens. Toch blijft de Oostenrijker vertrouwen houden in zijn 18-jarige coureur.

Antonelli maakte tijdens de vrije trainingen een dure fout in de beroemde Lesmo-bochten, waardoor hij in het grind belandde. Het incident kostte hem kostbare rijtijd en beperkte zijn deelname aan FP2. De debutant voelde meteen dat de gevolgen zwaar wogen: "Ik verloor twee tienden in mijn kwalificatierondje", zei Antonelli, duidelijk teleurgesteld over zijn gemiste kans om zich verder te verbeteren.

Meer moeilijke momenten dan verwacht

Mercedes wist vanaf het begin dat het inbrengen van een onervaren coureur risico’s inhield, geeft Wolff toe. "We besloten Kimi in een Formule 1-auto te zetten met groot enthousiasme, wetend dat het een hobbelige rit zou worden", vertelt hij. "Maar eerlijk gezegd zijn er meer lastige momenten geweest dan we hadden verwacht. Toch willen we dit absoluut doorzetten."

Antonelli heeft talent, maar het moet er wel uit gaan komen

De teambaas prijst de achtergrond van zijn pupil: "Kimi kwam met veel snelheid de sport binnen, zijn kartverleden en resultaten in de juniorseries zijn indrukwekkend." Tegelijkertijd benadrukt Wolff dat de huidige auto de leercurve van Antonelli bemoeilijkt. "We hebben zijn verwachtingen waarschijnlijk niet goed gekalibreerd. Hij begon het seizoen sterk, maar de inconsistentie van de auto heeft hem onzeker gemaakt op de baan."

Geduld is cruciaal

Ondanks de tegenslagen wil Wolff niet te vroeg oordelen. "We moeten hem de ruimte geven om te groeien en fouten te maken", stelt hij. Volgens de teambaas is geduld noodzakelijk om het talent van Antonelli volledig tot uiting te laten komen. Het publiek kijkt inmiddels gespannen mee: lukt het Antonelli om de belofte in te lossen en zich te herpakken na zijn rommelige start, of wordt de druk te groot? Wolff blijft hoopvol dat de jonge Italiaan zijn draai snel vindt. "We weten dat hij de snelheid in zich heeft; nu is het zaak om dat stap voor stap om te zetten in constante prestaties."

