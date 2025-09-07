Red Bull gooit aanpak om: Verstappen verrast technisch directeur in Monza

Het weekend in Monza verloopt voor Max Verstappen en Red Bull tot nu toe verrassend soepel. Waar de Oostenrijkse renstal in Zandvoort nog drie trainingen nodig had om de juiste afstelling te vinden, klopte er dit keer op vrijdag al veel meer. Het leverde de Nederlander uiteindelijk een imponerende poleposition op. Hoe dit komt? Verstappen heeft zijn technische directeur verrast.

Volgens topadviseur Helmut Marko is die verbetering geen toeval. "In tegenstelling tot voorheen rijden we niet meer met een lagere motorstand op vrijdag. Ook varen we minder blind op wat de simulator in Milton Keynes ons vertelt. We gaan nu meer uit van onze eigen observaties", legt hij uit tegenover de media. "Max heeft inmiddels zoveel ervaring, net als zijn engineers. We gebruiken misschien wat meer gezond verstand."

Waché niet overtuigd van vleugelkeuze

Opvallend genoeg was technisch directeur Pierre Waché juist terughoudend over het gekozen pakket. De Fransman dacht dat Verstappen beter met een grotere achtervleugel - en dus meer neerwaartse druk – had kunnen rijden voor de kwalificatie. Toch bewees Verstappen met de smallere achtervleugel zijn gelijk: hij pakte pole position, vóór de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen zei na afloop met een knipoog dat Waché "nu wel weer opgelucht adem kan halen".

Verstappen blijft voorzichtig

Hoewel de kwalificatie optimaal verliep, houdt de regerend wereldkampioen nog een slag om de arm. "We weten dat McLaren altijd sterker is in de bochten en vaak de banden beter in leven houdt. Ik hoop dat het nu voor mij beter aanvoelt en dat ik een kans heb op de overwinning", zei hij in Monza. "Maar we hebben ook weekenden gehad dat op zondag alles ineens heel anders was. Dus ik blijf voorzichtig."

Veel geleerd door de race in Zandvoort

Voor Verstappen voelt het prettig dat er nu minder drastische aanpassingen nodig waren aan de auto. "We hebben dit weekend maar een paar kleine dingen veranderd en zetten in elke sessie een stap vooruit. Dat is lang geleden, want vaak moesten we veel omgooien. In Zandvoort was dat nog zo, maar daar hebben we wel veel van geleerd. Ik hoop dat we dit vast kunnen houden."

Meer invloed Verstappen op set-up

Het is duidelijk dat Red Bull de input van Verstappen steeds serieuzer meeneemt. "In een dominant jaar als 2023 was dat soms minder nodig, omdat we een grote voorsprong hadden. Dan durfden we bepaalde richtingen met de set-up niet altijd aan", legde hij uit. "Nu moet dat wel. En ik denk dat we de auto hierdoor ook beter zijn gaan begrijpen."

